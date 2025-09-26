scorecardresearch
 

प्रेमी के लिए पत्नी ने मार पीटकर तालाब में फेंका, पति ने खंबे से चिपककर बचाई जान, फिर...

महाराष्ट्र के ठाणे में पत्नी ने प्रेमी और सहयोगियों संग पति की हत्या की साजिश रची. पिटाई के बाद उसे मुंब्रा खाड़ी में फेंक दिया गया, लेकिन वह खंभे से चिपककर बच गया. स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। होश में आने पर पति ने पुलिस में शिकायत की. पत्नी गिरफ्तार हुई, जबकि प्रेमी और दो आरोपी फरार हैं.

प्रेमी के लिए पत्नी ने मार पीटकर तालाब में फेंका (photo: Representational Image)
महाराष्ट्र के ठाणे शहर की पुलिस ने एक महिला को कथित तौर पर अपने पति की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पति पर हमला करने और उसे एक तालाब में फेंक देने के बाद वह चमत्कारिक रूप से बच गया जिसके बाद उसकी पत्नी की पोल खुल गई. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

अधिकारी ने बताया कि अपराध में कथित संलिप्तता के लिए आरोपी महिला के प्रेमी और दो अन्य लोगों की तलाश जारी है. कपूरबावड़ी पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, 43 वर्षीय पीड़ित ने बताया कि 2013 में  उसने आरोपी महिला से शादी की थी और दोनों का एक बच्चा भी है. साथ ही उसने बताया कि वह पत्नी के एक्सट्रा मैरिटल अफेयर का विरोध करता था.  

मालूम हुआ 22 सितंबर की सुबह करीब 2.30 बजे, आरोपी ने अपने पति को ठाणे शहर के बालकुम इलाके में बुलाया. यहां उसके प्रेमी और दो अन्य लोगों ने पीड़ित की पिटाई की. इसके बाद वे लोग उसको मुंब्रा खाड़ी में ले गए और उसे पानी में फेंक दिया. धारा में बह जाने के बावजूद पीड़ित किसी तरह एक खंभे से चिपक गया. स्थानीय निवासियों और मछुआरों ने बाद में उसे बचाया और सरकारी कलवा अस्पताल ले गए. अस्पताल से छुट्टी मिलने पर, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अधिकारी ने बताया,'23 सितंबर को मामला दर्ज किया गया और अगले दिन शिकायतकर्ता की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया. महिला के प्रेमी और उसके दो साथियों की तलाश जारी है.'

