राजनाथ ने की नौसेना के पूर्व अफसर से बात, कहा- गुंडों ने किया हमला, ऐसी घटना स्वीकार नहीं

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा से बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और पूरे घटना की जानकारी ली. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा से बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना, मुंबई में जिन पर कुछ गुंडो ने हमला किया था. पूर्व सैनिक पर इस तरह का हमला अत्यंत खेदजनक है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

Spoke to retired naval officer, Shri Madan Sharma who was attacked by hooligans in Mumbai and enquired about his health. Such attacks on Ex-Servicemen is completely unacceptable and deplorable. I wish Madanji a speedy recovery.