सोलापुर: बाढ़ में फंसे लोगों का हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सेना ने किया रेस्क्यू, हाई अलर्ट पर प्रशासन

सोलापुर जिले में भारी बारिश के चलते भीमा और सीना नदी में आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं. कई गांवों में पानी भरने से स्थानीय लोग फंसे हुए हैं. जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं.

माढा तालुका के दारफल गांव में कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे. उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि टीम उन्हें बाहर नहीं निकाल पाई.

बाढ़ के पानी में फंसे कई लोग

स्थिति गंभीर होते देख जिला कलेक्टर ने सेना से संपर्क किया. सेना ने तुरंत हेलिकॉप्टर भेजकर एयरलिफ्ट की व्यवस्था की. हेलिकॉप्टर से फंसे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया. इस दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही.

जिला प्रशासन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त बचाव दल भेजे जा रहे हैं. एक और एनडीआरएफ टीम को भी राहत कार्य के लिए बुलाया गया है. स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

हेलिकॉप्टर से फंसे नागरिकों को निकाला

सेना और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से कई लोगों की जान बचाई गई. दारफल गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और प्रशासन का आभार व्यक्त किया.

