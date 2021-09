रेड के बाद पूछताछ के लिए ले जा रही थी ED, शिवसेना नेता की तबियत बिगड़ी-अस्पताल में भर्ती

शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनके आवास पर रेड मारी थी. यह रेड सिटी को-ऑपरेटिव बैंक फ्रॉड मामले के जांच से जुड़ी थी.

ईडी की इस कार्रवाई के दौरान ही शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल की तबियत बिगड़ गई. आनंदराव अडसुल को एंबुलेंस के जरिए गोरेगांव पश्चिम लाइफ लाइन हॉस्पिटल लेकर जाया गया.

ED के अधिकारी ने बताया कि आनंदराव अडसुल को डिटेन कर ED ऑफिस लेकर आने वाले थे, यहां लाकर अडसुल से पूछताछ करते, लेकिन उसी समय आनंदराव अडसुल की तबियत खराब हो गई. तबियत खराब होने के बाद अडसुल को गोरेगांव हॉस्पिटल में एडमिट किया गया.

शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल के कांदिवली घर पर ED की कार्रवाई देर तक चली है. जानकारी के मुताबिक आनंदराव अडसूल के कांदिवली पूर्व कदमगिरि घर पर सुबह तकरीबन 7:30 बजे ED की टीम पहुंची और यहां काफी देर तक कार्रवाई चलती रही.

City Co-operative bank fraud | Shiv Sena leader Anandrao Adsul summoned by Enforcement Directorate (ED) for questioning. He will appear before ED in Mumbai today.



