Maharashtra Political Crisis: उद्धव ठाकरे की अपील बेअसर? चार और MLA हुए बागी, एकनाथ शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंचे

महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं. सीएम ठाकरे की अपील के बावजूद शिवसेना विधायकों के पाला बदलने का सिलसिला अब भी जारी ही है. बुधवार रात को चार और विधायक गुवाहाटी में शिंदे गुट से जा मिले हैं. इतना ही नहीं दो और विधायक आज गुवाहाटी जा सकते हैं.

बुधवार रात को करीब 8 बजे चार विधायक गुवाहाटी में मौजूद Radisson Blu होटल पहुंचे. इसी होटल में एकनाथ शिंदे बाकी बागी विधायकों के साथ रुके हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, ये चार विधायक महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील के साथ सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे. गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के विधायकों में गुलाबराव पाटील और योगेश कदम भी शामिल हैं. बाकी दो विधायक (मंजुला गावित और चंद्रकांत पाटिल) निर्दलीय हैं.

