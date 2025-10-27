छात्र के किडनैप की धमकी और फिरौती... ऐसे पुलिस के हत्था चढ़ा स्कूल बस का ड्राइवर

महाराष्ट्र के ठाणे जिले से पुलिस ने एक स्कूल बस ड्राइवर को किडनैपिंग की धमकी देने और फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है.उसपर स्कूल की बस में जाने वाले 15 साल के छात्र को किडनैप करने की धमकी देकर उसके माता पिता से 4 लाख रुपये की फिरौती मांगने का आरोप लगा है.

पुलिस उपायुक्त (जोन I) राहुल चव्हाण ने संवाददाताओं को बताया कि बस चालक महाराष्ट्र के ठाणे जिले के काशीमीरा में एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड की दुकान भी चलाता था. उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए जबरन वसूली की योजना बनाई थी. काशीमीरा निवासी लड़के की मां को शनिवार को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज मिला, जिसमें 4 लाख रुपये न देने पर लड़के का अपहरण करने की धमकी दी गई थी. उसने तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क किया.

जांचकर्ताओं ने संदेश को एक स्थानीय मोबाइल फोन की दुकान से जुड़े नंबर पर ट्रेस किया. अधिकारी ने बताया कि स्कूल बस चालक की एक मोबाइल और सिम कार्ड की दुकान भी थी. उसने अपने एक कम पढ़े-लिखे ग्राहक का सिम कार्ड लिया और उसे एक निष्क्रिय सिम कार्ड से बदल दिया.

इसके बाद ड्राइवर ने उसी सिम से लड़के के परिवार को व्हाट्सएप के जरिए धमकियां भेजी. अधिकारी ने बताया कि उसने फिरौती के मैसेज में लड़के की तस्वीर भी भेजी थी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने 37 साल के बस चालक हरिराम सोमा से पूछताछ की. उसने अपना अपराध कबूल कर लिया जिसके बाद उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

चव्हाण ने कहा, 'पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे. शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर हमारी तकनीकी टीम ने डिजिटल ट्रेल का पता लगा लिया. संदिग्ध की पहचान कर ली और उसे हिरासत में ले लिया.'

आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आपराधिक धमकी और जबरन वसूली के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी ने और भी उन बच्चों केअभिभावकों को निशाना बनाया, जिन्हें वह अपनी बस से स्कूल ले जाता था. पुलिस इसकी जांच कर रही है.

