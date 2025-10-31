scorecardresearch
 

Feedback

संजय राउत की तबीयत खराब, राजनीति से दो महीने का लिया ब्रेक, PM मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की

राउत ने बताया कि उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई हैं और डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के दौरान लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की प्रकृति या बीमारी के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.

Advertisement
X
संजय राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट में राजनीति से ब्रेक लेने की जानकारी दी (File Photo- ITG)
संजय राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट में राजनीति से ब्रेक लेने की जानकारी दी (File Photo- ITG)

महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी तीखी बयानबाजी और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अगले दो महीने तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे. राउत ने बताया कि उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई हैं और डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के दौरान लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है.

राउत ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा कर दी. उन्होंने लिखा, “आप सभी ने मुझे बहुत प्यार और विश्वास दिया है. लेकिन मुझे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई हैं और मैं इलाज के दौर से गुजर रहा हूं. मैं इससे उबर जाऊंगा. डॉक्टरों ने मुझे सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी है.”

राज्यसभा सांसद राउत ने अपने संदेश में यह भी उम्मीद जताई कि वह नए साल तक पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटेंगे. हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की प्रकृति या बीमारी के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.

पीएम मोदी ने शीघ्र स्वास्थ होने की कामना की

सम्बंधित ख़बरें

Devendra Fadnavis on Sanjay Raut
'जिनके घर शीशे के होते हैं वो...', फडणवीस का संजय राउत पर पलटवार  
Will they resort to theft and robbery again?: The oppositions question to the Election Commission.
'क्या वापस चोरी और डकैती करेंगे?' BJP पर हमलावर संजय राउत 
If Sardar Patel became prime minister
'सरदार पटेल PM बनते तो संघ और BJP नहीं...': संजय राउत 
Demand for Schedule Six in Ladakh, accused of provoking the government.
संजय राउत ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर पूछे सवाल, देखें 
India Vs Pakistan
Ind Vs Pak मैच को लेकर हंगामा क्यों? 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संजय राउत के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. राउत की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'संजय राउत जी, आपके शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं.'

Advertisement

बता दें कि संजय राउत महाराष्ट्र की राजनीति के उन नेताओं में शुमार हैं जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं. वह अक्सर अपने बयानों और मीडिया इंटरैक्शन के कारण चर्चा में रहते हैं.

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, राउत विपक्षी गठबंधन ‘महाविकास अघाड़ी’ की ओर से 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले थे. लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में पार्टी की ओर से अन्य नेता यह जिम्मेदारी निभाएंगे. शिवसेना (यूबीटी) की ओर से फिलहाल राउत के स्वास्थ्य पर कोई आधिकारिक बुलेटिन जारी नहीं किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement