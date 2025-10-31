संजय राउत की तबीयत खराब, राजनीति से दो महीने का लिया ब्रेक, PM मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की

महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी तीखी बयानबाजी और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अगले दो महीने तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे. राउत ने बताया कि उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई हैं और डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के दौरान लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है.

राउत ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा कर दी. उन्होंने लिखा, “आप सभी ने मुझे बहुत प्यार और विश्वास दिया है. लेकिन मुझे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई हैं और मैं इलाज के दौर से गुजर रहा हूं. मैं इससे उबर जाऊंगा. डॉक्टरों ने मुझे सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी है.”

राज्यसभा सांसद राउत ने अपने संदेश में यह भी उम्मीद जताई कि वह नए साल तक पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटेंगे. हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की प्रकृति या बीमारी के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.

पीएम मोदी ने शीघ्र स्वास्थ होने की कामना की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संजय राउत के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. राउत की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'संजय राउत जी, आपके शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं.'

Praying for your speedy recovery and good health, Sanjay Raut Ji.@rautsanjay61 https://t.co/nGgRFO4AhS — Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025

बता दें कि संजय राउत महाराष्ट्र की राजनीति के उन नेताओं में शुमार हैं जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं. वह अक्सर अपने बयानों और मीडिया इंटरैक्शन के कारण चर्चा में रहते हैं.

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, राउत विपक्षी गठबंधन ‘महाविकास अघाड़ी’ की ओर से 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले थे. लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में पार्टी की ओर से अन्य नेता यह जिम्मेदारी निभाएंगे. शिवसेना (यूबीटी) की ओर से फिलहाल राउत के स्वास्थ्य पर कोई आधिकारिक बुलेटिन जारी नहीं किया गया है.

