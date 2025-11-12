scorecardresearch
 

दलित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या... बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच चाकू से अटैक, पिटाई से हमलावर की भी मौत

महाराष्ट्र के सांगली में दलित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम मोहिते की हत्या कर दी गई. जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय मोहिते गारपीर चौक पर अपना जन्मदिन मना रहे थे. उसी दौरान आरोपी ने चाकू घोंप दिया. वहीं हमलावर की भी भीड़ के हमले में मौत हो गई है. इस वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

सांगली में डबल मर्डर से मचा हड़कंप. (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के सांगली जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब दलित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम मोहिते की उनके जन्मदिन समारोह के दौरान हत्या कर दी गई. यह घटना सांगली के गारपीर चौक क्षेत्र की है, जहां मोहिते अपने साथियों के साथ जन्मदिन मना रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच ही आरोपी शाहरुख शेख उर्फ शेर्या वहां पहुंचा और किसी विवाद के बाद उसने अचानक मोहिते पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में मोहिते गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने हमलावर शेख को पकड़ लिया और गुस्से में उसकी जमकर पिटाई कर दी. गंभीर रूप से घायल शेख को भी पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. इस तरह कुछ ही मिनटों में सांगली में डबल मर्डर की वारदात ने पूरे इलाके को दहशत और तनाव के माहौल में डाल दिया.

पुलिस ने बताया कि घटना की वजह पुरानी रंजिश या आपसी विवाद हो सकती है, हालांकि अभी तक इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. सांगली और विश्रामबाग पुलिस थाने की टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया गया. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पंचनामा की कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें: ठाणे: होटल में कंधा टकराया तो छिड़ी बहस, कहासुनी के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या

मृतक उत्तम मोहिते सांगली में दलित महासंघ के सक्रिय नेता माने जाते थे और सामाजिक गतिविधियों में उनकी गहरी भागीदारी थी. उनके समर्थकों में इस घटना के बाद गहरा आक्रोश है. शहर में तनाव को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे.

पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान मौके पर मौजूद कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि हमले की पूरी सच्चाई सामने आ सके. फिलहाल सांगली पुलिस दोनों मौतों को लेकर दोहरे हत्याकांड के रूप में जांच कर रही है और स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: स्वाति चिखलीकर
