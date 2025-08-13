scorecardresearch
 

रत्नागिरी: हाईवे पर पलटा तेज रफ्तार टैम्पों, सात महिलाएं घायल, एक की मौत

रत्नागिरी जिले के राजापुर मीठगवाणे मरीन हाईवे पर सुबह एक टेम्पो हादसे का शिकार हो गया. वाग्रन गांव से बगीचे में काम करने जा रही महिलाओं का टेम्पो बस को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गया. हादसे में सात महिलाएं घायल हुईं और एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई.

सड़क हादसे में महिला की मौत (Photo: Screengrab)
रत्नागिरी जिले के राजापुर मीठगवाणे मरीन हाइवे पर बुधवार सुबह एक गंभीर सड़क हादसा हुआ. यह हादसा चिरेखाणी बस स्टॉप के पास हुआ. हादसे में सात महिलाएं घायल हो गईं जबकि एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार वाग्रन गांव से बगीचे में काम करने जा रही महिलाओं का टेम्पो जानसी पठार की ओर बढ़ रहा था. इसी दौरान सामने से आती एक बस को ओवरटेक करते समय ड्राइवर ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया. टेम्पो सड़क से बाहर चला गया और उसमें सवार कई महिलाएं घायल हो गईं.

राजापुर मीठगवाणे मरीन हाइवे भीषण सड़क हादसा

स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को जैतापूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को रत्नागिरी सिविल अस्पताल में रेफर किया गया. हालांकि, इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई.

हादसे में सात महिलाएं घायल, एक की मौत 

घटना की सूचना मिलते ही मरीन पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट इंस्पेक्टर प्रमोद वाघ के मार्गदर्शन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. पुलिस हादसे के कारणों की जानकारी जुटा रही है.

(रिपोर्टर- गोकुल कांबले)

---- समाप्त ----
