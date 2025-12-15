पुणे: कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, हमलावर क्लासमेट फरार

पुणे के राजगुरुनगर में एक प्राइवेट कोचिंग क्लास में सोमवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र को उसके सहपाठी ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया. यह घटना तब हुई जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे.

दरअसल, सोमवार सुबह-सुबह प्राइवेट क्लास के भीतर नाबालिग छात्रों के बीच यह 'गैंगवार' जैसी वारदात हुई. टीचर जब पढ़ा रहे थे, तभी एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया और उसका गला काट दिया. हमले को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्र मौके से बाइक पर सवार होकर भाग गया.

गंभीर रूप से खून से लथपथ किशोर को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

राजगुरुनगर पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची. मृतक की पहचान राजगुरुनगर के पुष्कराज दिलीप शिंगाड़े के तौर पर हुई. जबकि आरोपी पुणे के ही मांजरेवाड़ी का रहने वाला है. दोनों छात्र नाबालिग हैं और दसवीं कक्षा के सहपाठी थे.

फिलहाल हमले का कारण साफ नहीं हो पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है.

