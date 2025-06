पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में एक 28 वर्षीय डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है. मृतक की पहचान डॉ. श्याम पंकज वोरा के रूप में हुई है, जो गुजरात के भावनगर जिले के रहने वाले थे. वह 2023 से रेडियोलॉजी विभाग में ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर कार्यरत थे.

घटना के बाद डॉक्टर के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने मानसिक तनाव और वरिष्ठ डॉक्टर के व्यवहार को लेकर गंभीर बातें लिखी हैं. डॉ. वोरा ने नोट में लिखा, "I'M FUCKED UP TOTALLY, CANNOT TELL ANYONE" और "Thank you PM sir for all." इसके अलावा उन्होंने अपने फोन को परिवार को सौंपने की बात भी लिखी और UPI पिन भी दिया.

ट्रेनी डॉक्टर ने वरिष्ठ डॉक्टर के व्यवहार परेशान होकर किया सुसाइड

उनके पिता पंकज वोरा ने बताया कि बेटा काफी दिनों से मानसिक तनाव में था. वह लगातार काम के लंबे शिफ्ट्स और विभागाध्यक्ष के रवैये से परेशान था. पिता ने बताया कि उन्होंने लगभग 40 बार विभागाध्यक्ष से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

इस मामले के सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. प्रणव महादेवकर से पूछताछ की जा रही है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्मार्टना पाटिल ने बताया कि आत्महत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है. डॉ. वोरा के माता-पिता अंतिम संस्कार के लिए गुजरात रवाना हो गए हैं.



नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)