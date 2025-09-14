अपहरण का मामला... सस्पेंडेड IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां विवादों में, पुलिस स्टेशन में होना होगा पेश

सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर से जुड़ा का एक विवाद सामने आया है. आरोप है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार किया और काम में बाधा डाला. अब उन्हें पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया गया है.

पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर को शाम सात बजे के क़रीब 22 साल के प्रह्लाद कुमार अपने मिक्सर ट्रक से मुलुंड–ऐरोली रोड पर जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी एक कार (MH-12 RT-5000) से टकरा गई. जिसके बाद विवाद बढ़ गया और कार में सवार दो लोगों ने जबरदस्ती चालक प्रह्लाद को अपने गाड़ी में कथित तौर पर बिठाकर लेकर चले गए. चालक के शिकायत के पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की और जांच शुरू की.

जांच के दौरान, सहायक पुलिस निरीक्षक (API) खरत ने पाया कि जिस कार से चालक प्रह्लाद का वो पुणे में है. यह कार में फिर पूजा खेडकर के चतुर्शृंगी क्षेत्र स्थित आवास पर मिली. जिसके बाद पुलिस टीम ने अपहृत चालक को सुरक्षित मौके से निकाला. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाया कि जब वह आवास पर पहुंचे तो पूजा की मां ने विवाद खड़ा किया.

पुलिस पर मनोरमा खेडकर का विरोध

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूजा की मां मनोरमा खेडकर ने पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार किया और आवास का दरवाजे खोलने से मना किया. साथ पुलिस के काम में बाधा डाली. उन्हें रबाले पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया गया है.

मिक्सर (ट्रक) चालक से झगड़े के बाद कार वालों ने बताया कि उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है. लेकिन उसे खेडकर परिवार के सदस्यों ने उसे सीधे पुणे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया.

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत दो अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया है. फ़िलहाल दोनों आरोपी फ़रार हैं और उनकी तलाश जारी है. लैंड क्रूजर गाड़ी पूजा खेडकर के नाम पर पंजीकृत है, जो खेडकर परिवार की है.

मनोरमा खेडकर ने पुलिस के काम ख़लल डाला इसलिए उनके ख़िलाफ़ चतुर्शृंगी पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में बाधा डालने के लिए मामला दर्ज करने की कार्यवाही चल रही है.

