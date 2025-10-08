नदी में जहरीला पदार्थ फेंकने से मना करने पर शख्स की हत्या, 3 युवकों ने पीट-पीटकर ले ली जान

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक नदी में ज़हरीला पदार्थ फेंकने पर आपत्ति जताने पर तीन लोगों ने 55 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक घटना सोमवार को हुई और पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित, मोखदा तालुका के सतुरली गांव निवासी नवसु लडक्या फुफाने ने तीन लोगों द्वारा वैतरणा नदी में मछली मारने के लिए ज़हरीला पदार्थ फेंकने पर आपत्ति जताई थी.

पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने बताया कि आरोपियों की पहचान जितेंद्र उर्फ ​​जीतू जयराम पाटिल (31), रितेश उर्फ ​​गुड्डा तुकाराम पाटिल (23) और प्रमोद उर्फ ​​पन्या चिंतामन वारघाडे (25) के रूप में हुई है. ये सभी सतुरली के निवासी हैं. बाद में उन्होंने पीड़ित से झगड़ा किया.

पुलिस ने आरोपियों को 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार

अधिकारी ने बताया, "तीनों लोगों ने पीड़ित और उसके बेटे के साथ गाली-गलौज की और उन पर लकड़ी के डंडों से हमला किया. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर पीड़ित को रस्सी से बांध दिया. उसे घसीटते हुए गांव ले गए और तब तक पीटते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई."

पीड़ित के बेटे की शिकायत के आधार पर मोखदा पुलिस स्टेशन में तुरंत हत्या और संबंधित अपराधों का मामला दर्ज किया गया. आरोपियों को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गईं. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटना के 12 घंटे के भीतर आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

