scorecardresearch
 

Feedback

नदी में जहरीला पदार्थ फेंकने से मना करने पर शख्स की हत्या, 3 युवकों ने पीट-पीटकर ले ली जान

पालघर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग ने नदी में जहरीला पदार्थ फेंकने से मना किया तो तीन लोगों ने उसकी हत्या पीट-पीटकर हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
पालघर में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या. (Photo: Representational )
पालघर में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक नदी में ज़हरीला पदार्थ फेंकने पर आपत्ति जताने पर तीन लोगों ने 55 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक घटना सोमवार को हुई और पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित, मोखदा तालुका के सतुरली गांव निवासी नवसु लडक्या फुफाने ने तीन लोगों द्वारा वैतरणा नदी में मछली मारने के लिए ज़हरीला पदार्थ फेंकने पर आपत्ति जताई थी.

पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने बताया कि आरोपियों की पहचान जितेंद्र उर्फ ​​जीतू जयराम पाटिल (31), रितेश उर्फ ​​गुड्डा तुकाराम पाटिल (23) और प्रमोद उर्फ ​​पन्या चिंतामन वारघाडे (25) के रूप में हुई है. ये सभी सतुरली के निवासी हैं. बाद में उन्होंने पीड़ित से झगड़ा किया.

यह भी पढ़ें: पालघर में पत्नी की प्रताड़ना से दुखी शख्स ने की खुदकुशी, पिता पर भी लगाए गंभीर आरोप

सम्बंधित ख़बरें

पालघर के होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट. (Photo: Representational)
तीन महिलाएं और मैनेजर... पालघर के होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट 
पालघर तट पर कार्गो शिप और मछली पकड़ने वाली नाव की टक्कर से मचा हड़कंप (Photo: Representational/Pixabay)
कार्गो शिप से टकराई मछली पकड़ने वाली नाव, पालघर में 15 नाविकों किया गया रेसक्यू 
घरों-दुकानों के बाहर बनी मिलती है खूबसूरत चित्रकारी. (Photo: ITG)
दरवाजे के बाहर बनी मिलती है रंगीन आर्ट, महाराष्ट्र के इस शहर का क्या है राज? 
मिस्टर मिंट-क्रिप्टो करेंसी घोटाले मामले में डायरेक्टर गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मिस्टर मिंट-क्रिप्टो करेंसी घोटाला: डायरेक्टर बल्ली छाबड़ा गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने अंबिकापुर से दबोचा 
Akshay Kumars Q&A with the CM | CM reveals details about the film Nayak!
'आप संतरा कैसे खाते हैं?' अक्षय कुमार ने CM फडणवीस से मजाकिया अंदाज में पूछे सवाल 

पुलिस ने आरोपियों को 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार

अधिकारी ने बताया, "तीनों लोगों ने पीड़ित और उसके बेटे के साथ गाली-गलौज की और उन पर लकड़ी के डंडों से हमला किया. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर पीड़ित को रस्सी से बांध दिया. उसे घसीटते हुए गांव ले गए और तब तक पीटते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई."

Advertisement

पीड़ित के बेटे की शिकायत के आधार पर मोखदा पुलिस स्टेशन में तुरंत हत्या और संबंधित अपराधों का मामला दर्ज किया गया. आरोपियों को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गईं. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटना के 12 घंटे के भीतर आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement