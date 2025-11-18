scorecardresearch
 

महाराष्ट्र: काम के दौरान सिर पर गिरी लोहे की रॉड... कर्मचारी की दर्दनाक मौत

पालघर की एक कंपनी में काम के दौरान एक लोहे की रॉड कर्मचारी पर गिर गई. जिससे कर्मचारी की मौत हो गई. मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है. वहीं, इस घटना से अन्य कर्मचारी भी दहशत में आ गए.

सिर पर रॉड गिरने से कर्मचारी की मौत. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के पालघर में एक हादसा हो गया. यहां लोहे के निर्माण कंपनी में एक रॉड एक कर्मचारी पर गिर गई. जिससे उसकी मौत हो गई. घटना सोमवार दोपहर बोईसर इलाके में स्थित संयंत्र में हुई. मृतक कर्मचारी की पहचान परेश रमेश राठौड़ के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस ने कर्मचारी के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है.

यह भी पढ़ें: परिवार में अकेला कमाने वाला था मंगेश...पत्नी भी है प्रेग्नेंट, मुंबई नाव हादसे में हुई थी नेवी कर्मचारी की मौत

घटना से कर्मचारियों में मच गई भगदड़

एक एजेंसी के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक इस्पात निर्माण संयंत्र में लोहे की छड़ सिर पर गिरने से 34 वर्षीय एक कर्मचारी की मौत हो गई. घटना सोमवार दोपहर बोईसर इलाके में स्थित संयंत्र में हुई. इस घटना से कंपनी में कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों में भगदड़ मच गई.

यह भी पढ़ें: ड्राइवर की लापरवाही से कर्मचारी की मौत, कंपनी के लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, साइबर सिटी छावनी में हुआ तब्दील

पुलिस ने शुरू की जांच

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी की पहचान परेश रमेश राठौड़ के रूप में हुई है और लोहे की छड़ लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है. फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है. बोईसर थाने के निरीक्षक सुनील जाधव ने बताया कि घटना की जांच जारी है.
 

---- समाप्त ----
