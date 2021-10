समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का एक और बड़ा आरोप, जारी किया 'निकाहनामा'

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर नया आरोप लगाया है. इसमें नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का कथित 'निकाहनामा' जारी किया है.

नवाब मलिक ने लिखा, 'साल 2006 में 7 दिसंबर, गुरुवार को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच निकाह हुआ था. यह निकाह मुंबई के अंधेरी (वेस्ट) के लोखंडवाला कॉम्पलेक्स में हुआ था.'

On Thursday 7th December 2006 8 pm,a Nikah was performed between Sameer Dawood Wankhede and Sabana Qureshi at Lokhand Wala complex, Andheri (west) mumbai.