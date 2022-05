LIVE: नवनीत राणा की 13वें दिन जेल से हुई रिहाई, मेडिकल के बाद लीलावती अस्पताल में हुईं एडमिट

निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज 13 दिन बाद जेल से बाहर आ गईं. जेल से रिहा होने के बाद नवनीत राणा मेडिकल चेकअप के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचीं. यहां चेकअप के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है. नवनीत राणा के वकील दीप मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी दी. बताया जा रहा है कि रवि राणा भी आज शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे. इससे पहले राणा दंपति की ओर से बोरीवली कोर्ट में आज 50-50 हजार रुपए का बेल बॉन्ड जमा किया गया. मजिस्ट्रेट की ओर से रिहाई आदेश मिलने के बाद दो टीमें भायखला और तलोजा जेल पहुंची थीं. नवनीत राणा को भायखला महिला जेल जबकि रवि राणा को तलोजा जेल में रखा गया था.

मुंबई सेशन कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को शर्तों के साथ बुधवार को जमानत दे दी थी. नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. हालांकि, उन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने नवनीत राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों के तहत 153 A का मामला दर्ज किया था. बाद में दोनों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था.

Matoshree-Hanuman Chalisa row | MP Navneet Rana gets released from Byculla Jail to be taken to Lilavati Hospital in Mumbai, for a medical check-up. pic.twitter.com/2lOfC1yNW9