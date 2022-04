मुंबई: सांसद नवनीत और MLA रवि राणा भेजे गए जेल, राजद्रोह की भी लगी है धारा

अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को महाराष्ट्र पुलिस ने जेल भेज दिया है. नवनीत राणा को मुंबई पुलिस बायकुला जेल भेज दी है, जबकि उनके पति और विधायक रवि राणा को पुलिस ने तलोजा जेल भेज दिया है. रवि राणा को पुलिस पहले ऑर्थर रोड जेल ले गई. वहां से उन्हें तलोजा जेल ले जाया गया है.

राणा दंपति को शनिवार शाम हिरासत में लिया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन यानी 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अब उनकी बेल पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. बता दें कि शनिवार रात राणा दंपति को थाने में गुजारना पड़ा था.

Maharashtra | Amravati MP Naveneet Rana and her husband MLA Ravi Rana left from Santacruz police station.



Bandra Magistrate's Court has sent them to 14-days of judicial custody. pic.twitter.com/nqkhmWSUep