scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: DRI का एक्शन, न्हावा शेवा बंदरगाह से 12 करोड़ के पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधन और सूखे खजूर जब्त

नवी मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह से पाकिस्तानी मूल के सौंदर्य प्रसाधन और सूखे खजूर को जब्त किया गया है. यह जब्ती डीआरआई की तरफ से की गई है. जब्त किए गए सामान की कीमत 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

Advertisement
X
न्हावा शेवा बंदरगाह पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई. (Photo: AI-generated)
न्हावा शेवा बंदरगाह पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई. (Photo: AI-generated)

डीआरआई ने नवी मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य के पाकिस्तानी मूल के सौंदर्य प्रसाधन और सूखे खजूर ले जा रहे 28 कंटेनर जब्त किए हैं. साथ ही इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ये खेप तीन भारतीय आयातकों द्वारा पाकिस्तानी मूल के सामानों के आयात पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन करते हुए खरीदी गई थी. दुबई स्थित एक भारतीय नागरिक, जो कमीशन के आधार पर काम करता था.

यह भी पढ़ें: श्रीलंका से तस्करी कर भारत लाया गया 15.21 करोड़ का सोना, डीआरआई ने जब्त कर छह लोगों को पकड़ा

सम्बंधित ख़बरें

विदेशी ब्रांड मैंचेस्टर सिगरेट की बड़ी खेप को जब्त किया गया है.
डीआरआई ने गुजरात में जब्त की 33 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट  
विदेशी मुद्रा केसः डीआरआई के सामने पेश हुए राहत 
Court
11 साल की बच्ची का यौन शोषण, 7 साल बाद कोर्ट ने अपराधी को सुनाई 10 साल की सजा 
Strange construction of a flyover in Nagpur, jeopardizing a homes balcony.
नागपुर: घर की बालकनी से गुजरा फ्लाईओवर, अब आया ये आदेश 
घर के बीच से निकला फ्लाईओवर (Photo: Screengrab)
घर की बालकनी से गुजर गया फ्लाईओवर, मकान मालिक को नहीं है कोई दिक्कत, अब उठे सवाल 

उसी ने जाली चालान जारी करके पाकिस्तान से सूखे खजूर के ट्रांसशिपमेंट की सुविधा प्रदान की. इसके लिए उसने कथित तौर पर समुद्री परिवहन मार्ग को छिपाने के लिए अपनी फर्मों का इस्तेमाल किया. अधिकारियों ने बताया कि कंटेनरों को यूएई मूल का बताकर दुबई के जेबेल अली बंदरगाह के रास्ते भेजा गया था.

एक अधिकारी ने बताया कि 'ऑपरेशन डीप मेनिफेस्ट' के तहत, भारत की शीर्ष तस्करी-रोधी इकाई ने पाकिस्तानी मूल के 800 टन सौंदर्य प्रसाधन और सूखे खजूर से भरे 28 कंटेनर जब्त किए.

Advertisement

माल को भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के साथ लेन-देन के लिए भेजा गया था. ताकि उसकी असली उत्पत्ति का पता न चल सके. अधिकारी ने बताया कि दुबई में बैठे व्यक्ति द्वारा भारत से पाकिस्तान भी पैसा भेजा जाता था. फिलहाल आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: डीआरआई ने गुजरात में की बड़ी कार्रवाई, 33 करोड़ की विदेशी ब्रांड की सिगरेट जब्त

इसके अलावा एक सीमा शुल्क दलाल को भी मूल देश का गलत विवरण देकर पाकिस्तान से सौंदर्य प्रसाधनों की तस्करी में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 2 मई को पाकिस्तानी मूल के सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था.

इसके बाद डीआरआई ने प्रतिबंध का उल्लंघन करके पड़ोसी देश से आयातित सामानों को ज़ब्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया है. इसी अभियान के तहत ये जब्ती की गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement