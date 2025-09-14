महाराष्ट्र: DRI का एक्शन, न्हावा शेवा बंदरगाह से 12 करोड़ के पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधन और सूखे खजूर जब्त

डीआरआई ने नवी मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य के पाकिस्तानी मूल के सौंदर्य प्रसाधन और सूखे खजूर ले जा रहे 28 कंटेनर जब्त किए हैं. साथ ही इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ये खेप तीन भारतीय आयातकों द्वारा पाकिस्तानी मूल के सामानों के आयात पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन करते हुए खरीदी गई थी. दुबई स्थित एक भारतीय नागरिक, जो कमीशन के आधार पर काम करता था.

उसी ने जाली चालान जारी करके पाकिस्तान से सूखे खजूर के ट्रांसशिपमेंट की सुविधा प्रदान की. इसके लिए उसने कथित तौर पर समुद्री परिवहन मार्ग को छिपाने के लिए अपनी फर्मों का इस्तेमाल किया. अधिकारियों ने बताया कि कंटेनरों को यूएई मूल का बताकर दुबई के जेबेल अली बंदरगाह के रास्ते भेजा गया था.

एक अधिकारी ने बताया कि 'ऑपरेशन डीप मेनिफेस्ट' के तहत, भारत की शीर्ष तस्करी-रोधी इकाई ने पाकिस्तानी मूल के 800 टन सौंदर्य प्रसाधन और सूखे खजूर से भरे 28 कंटेनर जब्त किए.

माल को भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के साथ लेन-देन के लिए भेजा गया था. ताकि उसकी असली उत्पत्ति का पता न चल सके. अधिकारी ने बताया कि दुबई में बैठे व्यक्ति द्वारा भारत से पाकिस्तान भी पैसा भेजा जाता था. फिलहाल आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

इसके अलावा एक सीमा शुल्क दलाल को भी मूल देश का गलत विवरण देकर पाकिस्तान से सौंदर्य प्रसाधनों की तस्करी में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 2 मई को पाकिस्तानी मूल के सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था.

इसके बाद डीआरआई ने प्रतिबंध का उल्लंघन करके पड़ोसी देश से आयातित सामानों को ज़ब्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया है. इसी अभियान के तहत ये जब्ती की गई है.

