नवी मुंबई: जेटी से पानी में गिरी बाइक, लापता हुआ युवक, तलाश जारी

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में शनिवार सुबह एक हादसे ने लोगों को दहला दिया. बेलापुर के ध्रुवतारा जेटी पर बाइक सवार दो युवक अचानक पानी में गिर गए. दोनों युवक बीस साल की उम्र के आसपास बताए जा रहे हैं.

न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है जब दोनों युवक ध्रुवतारा जेटी (पानी के अंदर बनी हुई पक्की संरचना (पुलनुमा प्लेटफ़ॉर्म/रास्ता) के पास बाइक से गुजर रहे थे.

बाइक का संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा

अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों पानी में जा गिरे. आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनते ही बचाव कार्य शुरू किया. राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा युवक तेज धारा में बह गया.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. स्थानीय मछुआरों और गोताखोरों की मदद से लापता युवक की तलाश जारी है. हालांकि अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने कहा कि पानी की तेज धाराएं खोज अभियान को मुश्किल बना रही हैं.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में लोग जेटी पर जमा हो गए. बचाए गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके. शुरुआती जांच के बाद बताया जा रहा है कि बाइक के अनियंत्रित हो जाने की वजह से ये हादसा हुआ.



