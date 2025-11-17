चलती बस में लगी आग, ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाकर ऐसे बचाई 45 यात्रियों की जान

महाराष्ट्र में नागपुर- उमरेड मार्ग पर शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस अचानक आग की तेज लपटों में घिर गई. घटना VIT कॉलेज से उकलवाही हेटी के बीच में हुई, जहां बस में सवार कुल 45 यात्री बाल-बाल बच गए. समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे बड़ी जनहानि होने से टल गई.

सूत्रों के अनुसार, बस उमरेड की ओर जा रही थी तभी अचानक धुआं उठता दिखाई दिया. चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए सड़क किनारे बस रोक दी और सभी यात्रियों को तेजी से बाहर निकलने के लिए कहा. कुछ ही क्षणों में बस के पिछले हिस्से ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई.

स्थानीय लोगों ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में बस का अधिकांश हिस्सा जलकर पूरी तरह खाक हो गया. आग लगने का कारण प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि पुलिस ने कहा है कि तकनीकी टीम की जांच के बाद ही वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और अग्निशमन दल मौके पर पहुंच गया. फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालाँकि बस पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी. हादसे की वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मार्ग डायवर्ट कर नियंत्रित किया.

