रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ, घरों में घुसकर 7 लोगों को किया घायल, ऐसे किया गया रेस्क्यू

नागपुर के पारडी रिहायशी क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुए के घुसने से दहशत फैल गई.सुबह 7 बजे दिखा तेंदुआ लगातार कई घरों में घुसता रहा और 7 लोगों को घायल कर दिया.सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची.लगभग पाँच घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज़ कर सुरक्षित पिंजरे में बंद कर वन विभाग ले गया. 

रिहायशी में पहुंचा तेंदुआ, घरों में घुसकर 7 लोगों को किया घायल (Photo: itg)
महाराष्ट्र के नागपुर शहर में तेंदुए का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है.शनिवार सुबह पारडी के रिहायशी क्षेत्र में अचानक तेंदुए के घुस आने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.सुबह करीब 7 बजे लोगों ने तेंदुए को गलियों में घूमते देखा, जिसके बाद वह अलग-अलग घरों की ओर भागा और एक-एक कर 7 लोगों को घायल कर दिया.घायल लोगों में एक महिला भी शामिल है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

घटना की शुरुआत तब हुई जब तेंदुआ अचानक एक मकान में घुस गया.लोग घबराकर बाहर भागने लगे और शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए.तेंदुआ लगातार एक घर से दूसरे घर में जाता रहा और भयभीत लोगों पर हमला करता रहा.देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और तेंदुए को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई.

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को इसकी जानकारी दी.सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की मदद भी मौके पर पहुंची.तेंदुए को शांत करने के लिए विशेषज्ञ ट्रैंकुलाइज़िंग टीम को भी बुलाया गया.

लगभग पांच घंटे तक तेंदुआ पूरे इलाके में इधर-उधर दौड़ता रहा और टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. आखिरकार वन विभाग की ट्रैंकुलाइज़िंग टीम ने सुरक्षित दूरी से तेंदुए पर ट्रैंकुलाइज़र डार्ट लगाया.लगभग 10 मिनट बाद तेंदुआ बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे पिंजरे में डालकर वन विभाग की गाड़ी में ले जाया गया.स्थानीय निवासियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहत की सांस ली. 

वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि पारडी क्षेत्र जंगल के पास होने के कारण यहां तेंदुए आने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं.कुछ महीने पहले भी इसी इलाके में एक तेंदुआ घुसा था और उसने लोगों को घायल किया था. 

 

 

