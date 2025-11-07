Video: स्कूटी पर गले में जिंदा सांप लटकाकर उसे KISS कर रहा था युवक और फिर...

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में एक युवक गले में जिंदा सांप डालकर स्कूटी चलाता नज़र आ रहा है. हैरान करने वाली बात यह है कि युवक न केवल सांप को अपने गले में लटकाए हुए था, बल्कि वह बार-बार सांप को 'किस' भी कर रहा था.

नागपुर में सांप को किस कर रहा था युवक

यह वीडियो नागपुर के अवस्थी चौक का बताया जा रहा है और गाड़ी का नंबर भी नागपुर का ही है. यह घटना बुधवार शाम करीब पांच बजे की है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक एक एक्टिवा स्कूटी चला रहा है और उसके पीछे एक अन्य युवक बैठा है. इस दौरान वह कैमरे की ओर देखकर कुछ कहता है और बीच-बीच में सांप को अपने गले से उठाकर किस करता दिखाई देता है.

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि पीछे से आ रही एक बाइक पर सवार युवक उसका वीडियो बना रहा है. सड़क पर इस तरह के खतरनाक स्टंट और वन्यजीव के साथ खिलवाड़ को लेकर अब लोगों में नाराजगी है.

वन विभाग, पुलिस ने शुरू की जांच

सूत्रों के मुताबिक, वीडियो के वायरल होने के बाद वन विभाग और पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. अधिकारियों का कहना है कि यह कृत्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है. किसी भी जंगली जानवर या सांप को पकड़ना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना कानूनन अपराध है.

नागपुर पुलिस ने कहा है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और युवक की पहचान की प्रक्रिया जारी है. यदि वीडियो सही पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. वन्यजीव विशेषज्ञों ने इसे सांप के प्रति क्रूरता और जानलेवा हरकत बताया है. उनका कहना है कि सांप का जहर घातक साबित हो सकता था. सोशल मीडिया पर लोगों इस वीडियो की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि वायरल होने की चाहत में लोग अब जान से खेलने लगे हैं.

