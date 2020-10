हैदराबाद के बाद मुंबई आया 'सैलाब', रात भर मूसलाधार बारिश, आज रेड अलर्ट

बुधवार को हैदराबाद शहर में सड़कों पर नावें चल रही थी तो आज मुंबई और पुणे पानी पानी हो गया है. मुंबई और पुणे में रातभर जमकर बारिश हुई है. मुंबई में सियोन पुलिस स्टेशन के पास कई फीट पानी भर गया है. तो पुणे में सड़कों पर मानों दरिया बह रहा है. पुणे के दगडू सेठ गणेश मंडल के बाहर कई फीट पानी जमा हो गया है.

मुंबई में देर रात से बारिश

मुंबई में आज दिन भर भारी बारिश की चेतावनी है. मौसम विभाग ने आज मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसकी शुरुआत रात को ही हो चुकी है. रात हुई बारिश के बाद मुंबई के बायकुला, हिंदमाता, कुर्ला, किंग सर्किल समेत कई इलाकों जलजमाव हो गया है.

#WATCH Heavy rainfall triggers water logging in parts of Mumbai; visuals from near Sion police station and King's Circle. #MumbaiRains



India Meteorological Department (IMD) has issued red alert in Mumbai for today. pic.twitter.com/wHZ1i6H1xX

पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए है. पुणे के इंद्रपुर इलाके में तेज बारिश के बाद छोटे-छोटे नाले उफान पर आ गए. यहां लहरों की चपेट में एक बाइकसवार आ गया और बहने लगा. इसके बाद जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचाया गया.

Maharashtra: Rain continues to lash Mumbai; visuals from near Marine Drive.



India Meteorological Department (IMD) has issued red alert in Mumbai for today. pic.twitter.com/XaKvqunUAk

दगडू सेठ गणेश मंडल के बाहर सड़क बना दरिया

अक्टूबर के महीने की इस बारिश से पुणे के दगडू सेठ गणेश मंडल के बाहर की सड़क पर कई फीट पानी बह रहा है. भारी बारिश के बाद पुणे-अहमदाबाद हाईवे पर भी पानी भर गया है.

#WATCH: Heavy rainfall triggers waterlogging in parts of Pune; visuals from near Shreemant Dagdusheth Halwai Ganpati Temple. #Maharashtra pic.twitter.com/1NyGodKDaB

मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने पुणे के साथ महाराष्ट्र के मुंबई समेत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इलाके में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मुंबई में कल से ही बारिश हो रही है.

पुणे में भारी बारिश की वजह से पुणे-सोलापुर हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया और यहां सड़क पर पानी बहने लगा. पुणे में कई जगहों पर लोगों के घरों में भी पानी भर गया है.