scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुजुर्ग महिला के घर काम करती थी अर्चना, पार कर दिए 3.57 करोड़ के गहने, दुबई से लौटा बेटा तो खुला राज

मुंबई के मरीन ड्राइव में 93 वर्षीय महिला के घर से 3.57 करोड़ रुपये की ज्वेलरी चोरी के मामले में पुलिस ने घरेलू सहायिका अर्चना साल्वी को गिरफ्तार किया है. अप्रैल से जुलाई के बीच हुई इस चोरी का पता तब चला जब महिला का दुबई में रहने वाला बेटा घर आया और गहने गायब मिले.

Advertisement
X
पुलिस ने घरेलू सहायिका अर्चना साल्वी को गिरफ्तार किया है, जिसने चोरी की बात कबूल की. (Photo: Representational)
पुलिस ने घरेलू सहायिका अर्चना साल्वी को गिरफ्तार किया है, जिसने चोरी की बात कबूल की. (Photo: Representational)

मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में एक 93 साल की महिला के घर से 3.57 करोड़ रुपये की ज्वेलरी चोरी के मामले का पर्दाफाश हो गया है. पुलिस ने बुजुर्ग महिला के घर में काम करने वाली अर्चना साल्वी को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में चोरी की बात कबूल ली. उसके बैंक खाते में लाखों के लेनदेन मिले और पुलिस ने उसके पास से 1.26 करोड़ रुपये के आभूषण भी बरामद किए हैं.

3.57 करोड़ रुपये के गहनों पर हाथ साफ

मुंबई पुलिस ने 93 वर्षीय महिला के घर से 3.57 करोड़ रुपये के गहने और हीरे चोरी करने के आरोप में एक घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया है. घटना मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में हुई. पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान अर्चना साल्वी के रूप में हुई है, जो कल्याण की रहने वाली है.

सम्बंधित ख़बरें

Noida में खुला पहला Apple Store, कितना है किराया? 
बीएमसी ने मुलुंड डंपिंग ग्राउंड पर गोल्फ कोर्स अध्ययन मंजूर किया (File Photo: PTI)
मुंबई के इस डंपिंग ग्राउंड की जगह बनेगा गोल्फ कोर्स, BMC ने अध्ययन की अनुमति दी 
17 राज्यों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन.(Photo: Dipesh Tripathi/ITG)
1.80 करोड़ के चोरी हुए मोबाइल बरामद, मुंबई पुलिस ने मालिकों को लौटाए 
Farah Khan
Farah Khan अपने पति के साथ क्यों नहीं दिखती हैं? 
मुंबई की पाव भाजी, अमृतसर का कुलचा...भारत के स्वाद का दुनिया भर में डंका 

कैसे पकड़ में आई चोरी?

यह चोरी 27 अप्रैल से 26 जुलाई के बीच भारती भवन बिल्डिंग में हुई. मामला तब सामने आया जब बुजुर्ग महिला का बेटा, जो दुबई में काम करता है, अपनी मां से मिलने आया और उसने देखा कि घर से ज्वेलरी गायब है. 

पुलिस ने आरोपी अर्चना, जो अस्थायी घरेलू सहायिका के रूप में वहां काम करती थी, पर निगरानी रखी और उसके खाते में लाखों रुपये के ट्रांजेक्शन पाए. पूछताछ में अर्चना ने जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके पास से 1.26 करोड़ रुपये के आभूषण बरामद किए हैं. मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement