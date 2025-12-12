बुजुर्ग महिला के घर काम करती थी अर्चना, पार कर दिए 3.57 करोड़ के गहने, दुबई से लौटा बेटा तो खुला राज

मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में एक 93 साल की महिला के घर से 3.57 करोड़ रुपये की ज्वेलरी चोरी के मामले का पर्दाफाश हो गया है. पुलिस ने बुजुर्ग महिला के घर में काम करने वाली अर्चना साल्वी को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में चोरी की बात कबूल ली. उसके बैंक खाते में लाखों के लेनदेन मिले और पुलिस ने उसके पास से 1.26 करोड़ रुपये के आभूषण भी बरामद किए हैं.

3.57 करोड़ रुपये के गहनों पर हाथ साफ

मुंबई पुलिस ने 93 वर्षीय महिला के घर से 3.57 करोड़ रुपये के गहने और हीरे चोरी करने के आरोप में एक घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया है. घटना मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में हुई. पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान अर्चना साल्वी के रूप में हुई है, जो कल्याण की रहने वाली है.

कैसे पकड़ में आई चोरी?

यह चोरी 27 अप्रैल से 26 जुलाई के बीच भारती भवन बिल्डिंग में हुई. मामला तब सामने आया जब बुजुर्ग महिला का बेटा, जो दुबई में काम करता है, अपनी मां से मिलने आया और उसने देखा कि घर से ज्वेलरी गायब है.

पुलिस ने आरोपी अर्चना, जो अस्थायी घरेलू सहायिका के रूप में वहां काम करती थी, पर निगरानी रखी और उसके खाते में लाखों रुपये के ट्रांजेक्शन पाए. पूछताछ में अर्चना ने जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके पास से 1.26 करोड़ रुपये के आभूषण बरामद किए हैं. मामले की जांच जारी है.

