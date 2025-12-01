scorecardresearch
 
गोरेगांव मॉल के पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से छेड़छाड़, एक व्यक्ति गिरफ्तार

उत्तरी मुंबई के गोरेगांव में 22 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से छेड़छाड़ के आरोप में 27 वर्षीय कुलदीप बुधराम कनौजिया को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना पिछले सप्ताह मॉल के पास हुई थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सुरागों की मदद से उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी को पकड़ा, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

(Photo: Representational)
उत्तरी मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक मॉल की ओर जा रही 22 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

गोरेगांव पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि आरोपी कुलदीप बुधराम कनौजिया (27) ने पिछले सप्ताह हुई इस घटना के दौरान पीड़िता को पीठ और सीने पर अनुचित तरीके से छुआ था.

अधिकारी ने कहा, "पीड़िता द्वारा पुलिस से संपर्क किए जाने के बाद छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया. इलाके के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सुरागों पर भरोसा करते हुए, उत्तर प्रदेश निवासी कनौजिया को पकड़ा गया."

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. एक अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

