पूछताछ करने पहुंचे पीड़िता के परिजन पर हमला... मासूमों से शर्मनाक हरकत करने वाला आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव शहर से बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 11 वर्षीय चार बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने और बाद में पूछताछ करने पहुंचे पीड़िता के परिजनों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित BNS की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

और पढ़ें

दरअसल, यह घटना मालेगांव शहर के गांधी नगर परिसर की है. पुलिस के अनुसार, 51 वर्षीय आरोपी गुणरत्न अरविंद पखाले ने अपनी ही 11 साल की बेटी की चार सहेलियों को घर के सेकंड फ्लोर पर बुलाया और उनके साथ शर्मनाक हरकतें कीं. घटना के बाद चारों बच्चियां रोते हुए अपने-अपने घर पहुंचीं और पूरी आपबीती परिजनों को बताई.\

यह भी पढ़ें: वाशिम में आफत की बारिश, बैंक और दुकानों में घुसा पानी, किसानों की फसलें हुई बर्बाद

परिजनों पर नुकीले हथियार से हमला

बच्चियों की आपबीती सुनने के बाद उनके परिजन आरोपी के घर पहुंचे और उससे सवाल-जवाब करने लगे. इसी दौरान आरोपी गुणरत्न पखाले ने अचानक हमला कर दिया. उसने जेब में छिपाकर रखा हुआ स्टील का नुकीला कंपास (परकार) और टीन के छोटे टुकड़े से परिजनों पर वार किया.

Advertisement

इस हमले में आदित्य नाईकवाड़े नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आदित्य पीड़ित बच्ची का परिजन है. आरोपी ने उसकी गर्दन और प्राइवेट पार्ट के पास हमला किया, जिससे उसे गहरी चोटें आईं. घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस ने दर्ज किया पॉक्सो का केस

पीड़ित परिवारों की शिकायत के आधार पर मालेगांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ BNS की धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की.

मामले में मालेगांव के पुलिस अधिकारी पांडुरंग इंगले ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उसे MCR में भेजने का आदेश दिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच की जा रही है और पीड़ित परिवारों को हर संभव न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

---- समाप्त ----