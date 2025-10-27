scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत पर परिजनों की मांग, 'SIT बने , केस बीड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले'

महाराष्ट्र के सातारा जिले में आत्महत्या करने वाली महिला डॉक्टर के परिवार ने सरकार से एसआईटी जांच की मांग की है. परिवार ने कहा कि मुकदमा बीड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले. डॉक्टर ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा था जिसमें पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर रेप और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे.

Advertisement
X
महिला डॉक्टर सुसाइड (File Photo: ITG)
महिला डॉक्टर सुसाइड (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र के सातारा जिले में महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत का मामला अब गंभीर होता जा रहा है. डॉक्टर के परिजनों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से एसआईटी गठित करने की मांग की. परिवार ने कहा कि मुकदमा बीड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और बयान फालतन में दर्ज नहीं किए जाएंगे.

महिला डॉक्टर के रिश्तेदार ने कहा हमारी मांग है कि एसआईटी जल्द से जल्द बने. जो आरोप मेरी बहन पर लगाए जा रहे हैं, उनके लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की जाए. उसने पहले भी शिकायतें की थीं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया.

महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत का मामला गंभीर हुआ

सम्बंधित ख़बरें

PSI subjected me to rape for five months, along with physical and mental abuse.
सतारा में महिला डॉक्टर की मौत से हड़कंप, SIT जांच की उठी मांग 
पीसीआर
PCR: दिल्ली में महिला डॉक्टर की मौत, छिपे कई सवाल! 
चलती कार की स्टेयरिंग हुई लॉक, हादसे में महिला डॉक्टर की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
चलती कार की स्टेयरिंग हुई लॉक, सड़क हादसे में महिला डॉक्टर की मौत 
श्रद्धा पांंचाल (फाइल फोटो)
संदिग्ध परिस्थितियों में महिला डॉक्टर की मौत, अर्धनग्न हालत में घर से मिली लाश 
महाराष्ट्र एटीएस ने किया खुलासा. (Representational image)
पुणे में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, अल कायदा से जुड़े बताए जा रहे तार 

एक अन्य परिजन ने कहा कि आरोपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडाने का अचानक आत्मसमर्पण संदिग्ध है. पुलिस उसे खोजने के लिए पांच टीमों में बंटी थी, फिर वह सीएम के दौरे से एक दिन पहले कैसे सरेंडर कर गया. उन्होंने कहा हमें लगता है उसने सबूत नष्ट कर दिए. 

28 वर्षीय डॉक्टर बीड जिले की रहने वाली थी और सतारा के सरकारी अस्पताल में कार्यरत थी. वह फालतन के एक होटल में फांसी पर लटकी मिली थी. उसके हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडाने पर कई बार रेप का आरोप और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर पर मानसिक उत्पीड़न का जिक्र था.

Advertisement

परिजनों ने की एसआईटी के गठन की मांग 

राज्यसभा सांसद राजनी पाटिल ने कहा कि यह जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और एसआईटी बनाई जानी चाहिए. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना को संस्थागत हत्या बताया और सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाया.

शिवसेना (यूबीटी) नेता सुषमा अंधारे ने भी सवाल उठाया कि डॉक्टर की मौत आत्महत्या थी या हत्या. उन्होंने कहा कि डॉक्टर की बहन कह रही है कि हाथ पर लिखी लिखावट उसकी नहीं है, अगर नहीं है तो फिर किसकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement