महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: बदलापुर के बाद रायगढ़ में बवाल, शिवसेना और NCP समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति के दो सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार बवाल की खबरें सामने आ रही हैं. बदलापुर के बाद अब रायगढ़ जिले के महाड शहर में भी महायुति के शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ता आपस में भीड़ गए. समर्थकों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में कुछ वाहनों को भी नुकसान हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ दिया.

बताया जा रहा है कि एनसीपी और शिवसेना का कार्यकर्ताओं में उस वक्त मारपीट हो गई, जब सुशांत जाफरे नवे नगर परिसर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे. वहां पहले से मौजूद शिवसेना के मंत्री भारत गोगवाल के भतीजे विकाल गोगावले और उनके समर्थक मौजूद थे. हाल ही में सुशांत शिवसेना को छोड़कर अजित पवार की एनसीपी में आए हैं.

कई वाहनों की शीशे तोड़े

इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. देखते-ही-देखते दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और पथराव हुआ, जिससे कई वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं.

सुशांत जाफरे ने अपने और अपने बॉडीगार्ड के साथ बुरी तरह मारपीट का आरोप लगाया है. उधर विकास गोगावले पक्ष के लोगों ने भी खुद के चोट लगने की बातें कही हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार पूरा इलाका कुछ देर के लिए रणक्षेत्र बन गया. दुकानें बंद हो गईं और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी.

पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा

महाड पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को खदेड़कर स्थिति को काबू में किया. अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दोनों तरफ से मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी की शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं. पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है ताकि आगे कोई अनहोनी न हो.

