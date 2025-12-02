scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: बदलापुर के बाद रायगढ़ में बवाल, शिवसेना और NCP समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष

बदलापुर के बाद अब रायगढ़ जिले में भी स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान बड़ा बवाल हो गया. शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) के दो गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए. शिवसेना मंत्री भरत गोगावले और राष्ट्रवादी की स्नेहल जगताप के समर्थकों के बीच महाड शहर के नवे नगर परिसर में जमकर मारपीट हुई.

Advertisement
X
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: बदलापुर के बाद रायगढ़ में बवाल. (photo: ITG)
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: बदलापुर के बाद रायगढ़ में बवाल. (photo: ITG)

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति के दो सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार बवाल की खबरें सामने आ रही हैं. बदलापुर के बाद अब रायगढ़ जिले के महाड शहर में भी महायुति के शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ता आपस में भीड़ गए. समर्थकों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में कुछ वाहनों को भी नुकसान हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ दिया.

बताया जा रहा है कि एनसीपी और शिवसेना का कार्यकर्ताओं में उस वक्त मारपीट हो गई, जब सुशांत जाफरे नवे नगर परिसर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे. वहां पहले से मौजूद शिवसेना के मंत्री भारत गोगवाल के भतीजे विकाल गोगावले और उनके समर्थक मौजूद थे. हाल ही में सुशांत शिवसेना को छोड़कर अजित पवार की एनसीपी में आए हैं.

कई वाहनों की शीशे तोड़े

सम्बंधित ख़बरें

बॉम्बे हाईकोर्ट
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: अब 21 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे, बॉम्बे HC का चुनाव आयोग को निर्देश 
कार में कैश मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच
महाराष्ट्र: कोंकण में 'कैश फॉर वोट' के आरोप से सियासी भूचाल, बीजेपी और शिंदे सेना आमने-सामने 
maharashtra local body elections 2023 updates and election delay
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग, जानें 20 सीटों पर क्यों टला चुनाव?  
Maharashtra municipal elections voting day
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: BJP-शिवसेना तनाव पर क्या बोले शिंदे?  
maharashtra local body election 2025 political fight
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कौन किसके खिलाफ? किसे नुकसान, 14 Points में जानिए 

इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. देखते-ही-देखते दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और पथराव हुआ, जिससे कई वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं.

सुशांत जाफरे ने अपने और अपने बॉडीगार्ड के साथ बुरी तरह मारपीट का आरोप लगाया है. उधर विकास गोगावले पक्ष के लोगों ने भी खुद के चोट लगने की बातें कही हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार पूरा इलाका कुछ देर के लिए रणक्षेत्र बन गया. दुकानें बंद हो गईं और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी.

Advertisement

पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा

महाड पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को खदेड़कर स्थिति को काबू में किया. अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दोनों तरफ से मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी की शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं. पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है ताकि आगे कोई अनहोनी न हो.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    संसद शीतकालीन सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement