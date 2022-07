महाराष्ट्र: उद्धव सरकार गिरते ही शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस

महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के जाते ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से नोटिस भेजा गया है. यह नोटिस चुनावी हलफनामों को लेकर है. आईटी मुंबई ने अबतक नोटिस का खंडन नहीं किया है.

एनसीपी के चीफ प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि महाराष्ट्र सरकार में बदलाव के तुरंत बाद शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावी हलफनामों के लिए आयकर विभाग नोटिस देता है. क्या ये विशुद्ध रूप से संयोग है या कुछ और? इस खबर के बारे में आईटी मुंबई ने अब तक खंडन नहीं किया है.

