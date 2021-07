Maharashtra Flood: महाराष्ट्र में 'महाबाढ़' से हाहाकार, कोंकण में 6 हजार लोग फंसे, अभी भी अलर्ट पर पालघर-ठाणे

महाराष्ट्र (Maharashtra Flood) में मॉनसून का मौसम आफत लेकर आया है. राज्य के कई इलाकों में हो रही बरसात के कारण कई जगहों पर बाढ़ (Flood) जैसे हालात बन गए हैं. कई जिले पानी-पानी हो गए हैं और अभी भी हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं. मौसम विभाग ने अगले तीन दिन के लिए कोंकण कोस्ट के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.



महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर समेत आसपास के इलाकों में बारिश के कारण भयावह हालात हैं. पालघर में बारिश के कारण तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि पालघर-ठाणे में लगातार हुई बरसात से ट्रांसपोर्ट पूरी तरह अस्त-वस्त हो गया है.

महाराष्ट्र के कलई गांव में लैंडस्लाइड होने के कारण कई लोगों के फंसने की खबर है. हर जगह पानी होने के कारण स्थानीय प्रशासन को यहां तक पहुंचने में मुश्किल का सामना करना पड़ा. ऐसे में महाड में फंसे लोगों को निकालने के लिए आर्मी तक की मदद लेनी पड़ी. रायगढ़ में अलग-अलग 4 जगह लैंडस्लाइड होने से कई लोग फंस गए हैं, 15 लोगों को निकाला गया है और 30 अभी भी फंसे हुए हैं.



6 हज़ार लोग फंसे, रेस्क्यू जारी



बारिश के कारण हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि कोकंण रेल रूट पर सर्विस ठप ठोने के कारण करीब 6 हज़ार यात्री फंस गए हैं. रत्नागिरी जिले में बारिश के कारण रेल सर्विस बंद हो गई थी, इसी वजह से ये यात्री यहां पर ही फंस गए. अलग-अलग इलाकों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए एजेंसियां जुट गई हैं. एनडीआरएफ की कई टीमों को यहां पर तैनात किया गया है, जो रेस्क्यू में जुटी हैं.



इन इलाकों में सबसे अधिक बारिश



जिन इलाकों में सबसे अधिक बारिश देखने को मिल रही है उनमें चिपलून, कोल्हापुर, सतारा, अकोला, यवतमाल, हिंगोली जैसे जिले हैं. इनके अलावा ठाणे, पालघर में अभी भी तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.



महाराष्ट्र में बिगड़े हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की थी. प्रधानमंत्री ने स्थानीय स्थिति का जायजा लिया और राज्य को हर संभव मदद की बात कही.

Spoke to Maharashtra CM Shri Uddhav Thackeray and discussed the situation in parts of Maharashtra in the wake of heavy rainfall and flooding. Assured all possible support from the Centre to mitigate the situation. Praying for everyone’s safety and well-being. @OfficeofUT