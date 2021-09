महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सरकार सतर्क, मुंबई की मेयर बोलीं- आ गई तीसरी लहर

कोरोना की दूसरी लहर में देशभर में तबाही मचने के बाद अब सरकार संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है. केरल में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है, जिसके बाद राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की पाबंदियां भी लागू करनी पड़ीं. वहीं, अब महाराष्ट्र में भी संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार सतर्क हो गई है.

उद्धव सरकार लोगों को चेता रही है ताकि कोरोना के मामलों में इजाफा नहीं हो सके. उधर, मुंबई की मेयर ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है.

तीसरी लहर को लेकर क्या बोलीं मुंबई की मेयर?

महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने से पहले कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ गई है. मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों से घर पर ही गणेश चतुर्थी मनाने की अपील की. उन्होंने कहा, ''मुंबई मेयर होते हुए मैं तो 'मेरा घर, मेरा बप्पा' को फॉलो करने जा रही हूं. मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और न ही किसी को अपने भगवान के पास लाऊंगी. कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है.'' मेयर ने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ नहीं रही है, बल्कि यहीं है.

#WATCH | "Third-wave of COVID19 is not coming, it is here," says Mumbai Mayor Kishori Pednekar pic.twitter.com/wCxcSb1Dxb