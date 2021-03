कोरोना: महाराष्ट्र में आए 25 हजार से ज्यादा केस, अहमदाबाद में कल से नाइट कर्फ्यू

महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है. महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,833 कोरोना के नए केस सामने आए. वहीं 58 लोगों की मौत भी हुई. जबकि अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से नाइट कर्फ़्यू लगाने का फैसला लिया गया है. अहमदाबाद में शनिवार और रविवार को मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.

गुजरात के कई इलाकों में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फ़ैसला लिया कि कल रात (19 मार्च) 9 बजे से शहर में नाइट कर्फ़्यू लागू होगा. इसके अलावा शनिवार और रविवार को मॉल, सिनेमा हॉल आदि सार्वजनिक जगहों को बंद रखने का आदेश भी दिया.

वहीं, महाराष्ट्र के नागपुर में गुरुवार 3796 नए कोरोना केस सामने आए. जबकि 23 लोगों की मौत भी हुई. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज कोरोना के 2877 केस रिकॉर्ड किये गए.

इसके साथ ही महाराष्ट्र में आज 12,764 लोग डिस्चार्ज भी किये गए. इस वक्त राज्य में 8,13,211 लोग होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 7,079 लोग अस्पताल में भर्ती हैं. पूरे राज्य में 1,66,353 कोरोना के एक्टिव केस हैं.

महाराष्ट्र में इस समय कुल 23,96,340 कोरोना केस हैं. वहीं कोरोना के चलते राज्य में 53,138 लोगों की मौत हो चुकी हैं. इस बीच बीएमसी ने ट्वीट कर कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई वासियों को जागरूक किया. बीएमसी ने मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने और लगातार हाथ धोते रहने की अपील की है.

Mumbai City’s Score Is 500 More



We could celebrate if this was a cricket match!



But this is our score in the test against #COVID19



Positive patients today are 2877 vs yesterday’s 2377



Let’s play well from here, Mumbai #WearAMask #PhysicalDistancingPlease #WashYourHands