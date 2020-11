कल्याण: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश और गिर पड़ी महिला, कांस्टेबल ने बचाई जान

रेलवे सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल ने महाराष्ट्र के कल्याण स्टेशन पर एक महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया. दरअसल, महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी. तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने वाली ही थी कि रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल ने तुरंत आकर उसे बचा लिया.

महिला को गिरते देख वहां लोगों की भीड़ लग गई. बता दें कि घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे महिला का बैलेंस बिगड़ा और आरपीएफ कांस्टेबल ने उसे हादसे का शिकार होने से बचाया.

#WATCH | A constable of Railway Protection Force (RPF) saved a woman passenger from falling into the gap between two coaches of a running train and platform yesterday. She was trying to board the train in Kalyan, Maharashtra. pic.twitter.com/qnNit5mAWN