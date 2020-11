रेलवे ने शुरु किए 7 नए MBA, MSc, BTech प्रोग्राम, एप्लिकेशन- ओरिएंटेड लर्निंग पर होगा ज़ोर

Indian Railways Learning Programme: नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट (NRTI), वडोदरा ने कोर अप्लाइड सेक्टर में सात नए ग्रेजुएट और पोस्‍ट ग्रेजुएट कार्यक्रम - दो BTech, दो MBA और तीन MSc कार्यक्रम शुरू किए हैं. सरकारी बयान के अनुसार, ये कार्यक्रम भारत में किसी भी अन्य संस्थान द्वारा अत्यधिक इंटर-डिस्प्लिेनेरी और एप्लिकेशन- ओरिएंटेड हैं और अपने आप में अद्वितीय हैं. दो बीटेक कार्यक्रम रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेल सिस्टम और संचार इंजीनियरिंग पर केंद्रित हैं, जबकि एमबीए कार्यक्रम परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर केंद्रित हैं. एमएससी कार्यक्रम सिस्टम इंजीनियरिंग और एकीकरण, सिस्टम और एनालिटिक्स, नीति और अर्थशास्त्र पर केंद्रित हैं.

बयान में कहा गया, सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेशन पर एमएससी कार्यक्रम बर्मिंघम, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पेश किया जाएगा जो कि अत्यधिक आशाजनक है क्‍योंकि इससे छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय संपर्क भी बढ़ेगा. नए बोर्ड के लॉन्च पर बोलते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव ने कहा, "एनआरटीआई ने परिवहन प्रणालियों के अनुसंधान के लिए एक अंतःविषय दृष्टिकोण अपनाया है - यह विभिन्न पृष्ठभूमि से शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ ला रहा है और लाभ उठाने की योजना बना रहा है"

