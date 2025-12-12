scorecardresearch
 
महाराष्ट्र के बीड़ जिले में बड़ा हादसा, डीजल से भरे टैंकर में जोरदार धमाका

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास का इलाका धुएं और आग की चपेट में आ गया. फिलहाल, विस्फोट की वजह का पता नहीं चल पाया है. टैंकर के चालक और क्लीनर कहां हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.

घटना के बाद धुले-सोलापुर हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई. (Photo- ITG)
महाराष्ट्र के बीड़ जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. मंजरसुंबा घाट इलाके में एक डीजल टैंकर में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में आग की लपटें तेज़ी से उठने लगीं. घटना के बाद धुले-सोलापुर हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास का इलाका धुएं और आग की चपेट में आ गया. फायर ब्रिगेड और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक आग पूरी तरह काबू में नहीं आई है.

हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भयंकर आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में लिया हुआ है. आसमान में धुएं का गुबार छाया नजर आ रहा है.

फिलहाल, विस्फोट की वजह का पता नहीं चल पाया है. टैंकर के चालक और क्लीनर कहां हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. स्थानीय प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया है ताकि किसी और दुर्घटना को रोका जा सके.

हादसे के बाद आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है और प्रशासन ने लोगों से मौके से दूर रहने की अपील की है. अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और अधिक जानकारी मिलने पर अपडेट साझा किया जाएगा.

