कुएं में गिर गया तेंदुआ... लोगों को पता चला तो वन टीम को बुलाया, घंटों चले रेस्क्यू के बाद निकाला बाहर

नागपुर में इंसानियत और संवेदनशीलता की एक मिसाल देखने को मिली. खेत के कुएं में गिरे एक तेंदुए की जान ग्रामीणों और वन विभाग की तत्परता से बचाई गई. तेंदुए की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने बिना देरी किए वन विभाग को सूचना दी. इसके बाद घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम ने सावधानी के साथ तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

कुएं में गिरे तेंदुए को सुरक्षित तरीके से निकाला बाहर. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र में नागपुर जिले के डोरली गंगाजी गांव में एक तेंदुआ खेत में बने गड्ढे में फंस गया. यह घटना कलमेश्वर रेंज के अंतर्गत हुई, जो शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है. लोगों ने देखा तो मामले की जानकारी वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया.

एजेंसी के अनुसार, वन रेंज अधिकारी (Forest Range Officer) पीआर शिरपुरकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और नागपुर से रैपिड रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया. टीम ने कई घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद करीब एक साल के तेंदुए को सुरक्षित रूप से गड्ढे से बाहर निकाल लिया. अधिकारियों ने बताया कि तेंदुआ को बेहद सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया.

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह तेंदुआ आसपास के क्षेत्र में आमतौर पर देखा जाता है और संभव है कि यह भोजन की तलाश में खेत की ओर आया हो. गड्ढे में गिरने के बाद जब स्थानीय ग्रामीणों को जानकारी हुई तो तुरंत वन विभाग को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: अंडरग्राउंड सुरंगें, घनी झाड़ियां और टूटे कैमरे… पुणे एयरपोर्ट पर 7 महीने तक छकाता रहा तेंदुआ, ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया

वन विभाग के रेंज अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं में तेंदुए को सुरक्षित निकालना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि डर और तनाव में जानवर का व्यवहार कुछ अलग हो सकता है. इसके बावजूद टीम ने विशेषज्ञों की मदद के साथ तकनीक का सहारा लेकर सावधानी से तेंदुए को बचा लिया.

इस दौरान वन विभाग ने ग्रामीणों से भी अपील की कि जंगल और खेतों के आसपास संदिग्ध जानवरों को देखते ही तुरंत सूचना दें. रेस्क्यू के बाद तेंदुआ को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया. वन विभाग इस तरह की घटनाओं पर नजर रख रहा है.

