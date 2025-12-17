पति के फोन में पढ़ लिए चैट्स... किसी महिला के थे... सवाल किया तो पीटा गया, महिला ने कर ली खुदकुशी

महाराष्ट्र के लातूर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां उत्पीड़न और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर एक महिला ने आत्महत्या कर ली. घटना वारवन्टी गांव की है. पुलिस का कहना है कि महिला के ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका पति अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, महिला की शादी मई 2023 में हुई थी. शादी के एक साल बाद उसके पति ने उसके चरित्र पर संदेह करना शुरू कर दिया. उसे बार-बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. पुलिस ने बताया कि शिकायत के अनुसार, महिला को उसकी ससुराल में लगातार दुर्व्यवहार, मानसिक दबाव और शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ी.

यह भी पढ़ें: महोबा में SIR के दबाव ने ली शिक्षामित्र की जान, कुएं में मिला शव, परिजनों बोले- काम का बोझ बना आत्महत्या की वजह

बीते 12 दिसंबर को महिला ने अपने पति के मोबाइल फोन में कुछ चैट्स देख लिए थे, जिनसे पता चला कि उसका पति किसी अन्य महिला के संपर्क में था. जब महिला ने पति से इस बारे में सवाल किया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. जब उसने इस बारे में और पूछताछ की तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

Advertisement

इसके बाद घटना की जानकारी महिला ने अपने पिता को दी. मामले के बारे में पता चला तो महिला के पिता मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला और उसके पति के बीच विवाद नहीं सुलझा. इसी के बाद महिला का शव घर में छत के पंखे से लटका मिला.

इसके बाद महिला के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस से की. पिता की शिकायत पर 13 दिसंबर को पुलिस ने महिला के पति और ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया. पुलिस ने बताया कि पति की तलाश अभी जारी है. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----