Maharashtra: जमीन विवाद में चाकू और डंडों से हमला, युवक की मौत , 3 परिजनों की हालत नाजुक

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है. यहां जमीन के टुकड़े को लेकर दो परिवारों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद शुक्रवार को खूनी संघर्ष में बदल गया. इस घटना में 38 वर्षीय प्रमोद पडसावन की मौत हो गई, जबकि उसके तीन परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, घटना संभाजी कॉलोनी स्थित सीआईडीको क्षेत्र की है. मृतक के पिता रमेश पडसावन (60) ने पुलिस को बताया कि उनके परिवार का काशीनाथ निमोने और उसके परिजनों के साथ पिछले कुछ सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. शुक्रवार दोपहर उन्होंने अपने घर के सामने स्थित प्लॉट पर निर्माण सामग्री रखी, जिस पर काशीनाथ ने आपत्ति जताई.

यह भी पढ़ें: 'औरंगजेब, जो हम मराठों को समाप्त करने आया था, उसे यहीं गाड़ा गया है', छत्रपति संभाजीनगर में MNS ने लगाए पोस्टर

बात बढ़ने पर काशीनाथ, उसके पिता, पत्नी शशिकला और तीन बेटे ज्ञानेश्वर, गौरव और सौरभ ने पडसावन परिवार से गाली-गलौज शुरू कर दी. जब प्रमोद बाहर आया तो आरोपियों ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. इस बीच ज्ञानेश्वर ने चाकू निकाला और प्रमोद पर कई वार कर दिए. परिजन बचाने दौड़े तो उन पर भी आरोपियों ने पत्थरों, डंडों और चाकू से हमला कर दिया.

Advertisement

मामले में 6 लोग गिरफ्तार

घायल प्रमोद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रमेश पडसावन और उनका पोता रुद्र भी गंभीर रूप से घायल हैं और फिलहाल इलाजरत हैं। रमेश की पत्नी को भी चोटें आई हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काशीनाथ निमोने, उसकी पत्नी और तीन बेटों समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

---- समाप्त ----