scorecardresearch
 

Feedback

Maharashtra: जमीन विवाद में चाकू और डंडों से हमला, युवक की मौत , 3 परिजनों की हालत नाजुक

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. शुक्रवार को सीआईडीसीओ क्षेत्र के संभाजी कॉलोनी में पड़ोसी परिवार ने 38 वर्षीय प्रमोद पाडसावन की चाकू से हत्या कर दी, जबकि तीन परिजन गंभीर रूप से घायल हुए. पुलिस ने आरोपी काशीनाथ निमोने सहित छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 समेत अन्य धाराओं में दर्ज हुआ है.

Advertisement
X
मामले में 6 लोग गिरफ्तार. (Photo: Representational)
मामले में 6 लोग गिरफ्तार. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है. यहां जमीन के टुकड़े को लेकर दो परिवारों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद शुक्रवार को खूनी संघर्ष में बदल गया. इस घटना में 38 वर्षीय प्रमोद पडसावन की मौत हो गई, जबकि उसके तीन परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, घटना संभाजी कॉलोनी स्थित सीआईडीको क्षेत्र की है. मृतक के पिता रमेश पडसावन (60) ने पुलिस को बताया कि उनके परिवार का काशीनाथ निमोने और उसके परिजनों के साथ पिछले कुछ सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. शुक्रवार दोपहर उन्होंने अपने घर के सामने स्थित प्लॉट पर निर्माण सामग्री रखी, जिस पर काशीनाथ ने आपत्ति जताई.

यह भी पढ़ें: 'औरंगजेब, जो हम मराठों को समाप्त करने आया था, उसे यहीं गाड़ा गया है', छत्रपति संभाजीनगर में MNS ने लगाए पोस्टर

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
मुंबई पुलिस ने 11,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर ब्लॉक किए, साइबर फ्रॉड में होता था इनका इस्तेमाल 
(Photo: AI-generated)
ठाणे में फार्महाउस पर हमला, 75 साल की महिला की हत्या, मां घायल 
Cyber Crime
नौकरी के नाम पर ठगी, बैंक खातों का दुरुपयोग... साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़, सात लोग गिरफ्तार  
ट्रेन में मिली बच्ची की लाश. (Photo: ITG)
AC कोच के टॉयलेट में मिला 5 साल के बच्चे का शव... मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस में मचा हड़कंप 
Disturbance in Kolhapur, vehicles set on fire, police deployed.
कोल्हापुर में जमकर बवाल, गाड़ियों में आग, 8 से ज्यादा जख्मी 

बात बढ़ने पर काशीनाथ, उसके पिता, पत्नी शशिकला और तीन बेटे ज्ञानेश्वर, गौरव और सौरभ ने पडसावन परिवार से गाली-गलौज शुरू कर दी. जब प्रमोद बाहर आया तो आरोपियों ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. इस बीच ज्ञानेश्वर ने चाकू निकाला और प्रमोद पर कई वार कर दिए. परिजन बचाने दौड़े तो उन पर भी आरोपियों ने पत्थरों, डंडों और चाकू से हमला कर दिया.

Advertisement

मामले में 6 लोग गिरफ्तार

घायल प्रमोद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रमेश पडसावन और उनका पोता रुद्र भी गंभीर रूप से घायल हैं और फिलहाल इलाजरत हैं। रमेश की पत्नी को भी चोटें आई हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काशीनाथ निमोने, उसकी पत्नी और तीन बेटों समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement