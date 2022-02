'भारत रत्न' से सम्मानित लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को उचित सम्मान देने के मामले में राजनीति तेज हो गई है. इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है. मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने पूछा है कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार को लता जी की स्मृति में स्मरणोत्सव मनाने और विरासत को लेकर नए प्रयास करने से कौन रोक रहा है?

बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने कहा कि जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार 'भारत रत्न' लता मंगेशकर की यादों को सहेजने और उनके सम्मान में तमाम नई घोषणाएं कर रही हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को ऐसा करने से कौन रोक रहा है? महाराष्ट्र सरकार किससे डरती है? उन्होंने पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार वीर सावरकर के साथ लताजी के संबंधों के कारण दबाव में है? विदित हो कि शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की 'महा विकास आघाडी' महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ है.

MP में बीजेपी सरकर ने घोषणाओं का लगाया तांता



दरअसल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इंदौर में लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय, संगीत संग्रालय की स्थापना की जाएगी. साथ ही उनकी इंदौर में प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी. यहां बता दें कि एमपी में साल 1984 से संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन के क्षेत्र में 'लता मंगेशकर सम्मान' दिया जाता रहा है.

यूपी में कला अकादमी खोलने का ऐलान



उधर, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लता मंगेशकर की स्मृति में प्रदर्शन कला अकादमी स्थापित करने का ऐलान किया है. वहीं, स्वर कोकिला के निधन के चलते पार्टी ने दो दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी करने का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया था.

कोटक का ट्वीट चर्चा में



वहीं, सांसद कोटक ने एक ट्वीट के जरिए भी कांग्रेस पर हमला बोला है. इसमें बताया गया है कि वीर सावरकर की 'ने मजासी ने परत मातृभूमि' कविता प्रसारित करने के बाद लता जी के भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की आकाशवाणी केंद्र से नौकरी चली गई थी.

PM मोदी ने भी छेड़ा लता जी के परिवार को परेशान करने का जिक्र

उधर,, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा में लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर को नौकरी से बर्खास्त कर देने के प्रसंग का जिक्र किया और कांग्रेस को अपने सवालों के घेरे में लिया. बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते वक्त पीएम मोदी ने यह चर्चा छेड़ी.

It does not suit the members of the Congress to talk about freedom of expression. They have time and again shown their anti-democratic mindset. pic.twitter.com/0tEtyHnJ5m