मुंबई: चलती ट्रेन में चढ़ती महिला गिरी, रेल मंत्री ने रेस्क्यू का वीडियो किया ट्वीट

मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन (Ghatkopar Railway Station) पर एक महिला यात्री की बड़ी लापरवाही सामने आई है. दरअसल, रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में एक महिला असंतुलित होकर ट्रेन से टकराई और प्लेटफार्म पर गिर गई.

रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में इस घटना का वीडियो कैद हुआ है. जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान गिर गई और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान ने तुरंत महिला को उठा लिया.

RPF official saves a woman commuter who tried to board a moving train at Ghatkopar station. She falls down due to losing balance and alert RPF pulls her to safety.

Do not board /alight a moving train. Be Safe. Be Responsible.@rpfcr pic.twitter.com/r5h0CXekV2