मुंबई की लोकल ट्रेनों में अब महिलाओं के साथ बच्चे नहीं कर सकेंगे सफर

मुंबई की लोकल ट्रेनों (Mumbai Local Trains) में अब महिलाओं के साथ बच्चे यात्रा नहीं कर पाएंगे. वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे द्वारा निर्धारित टाइमिंग के नियमों के आधार पर मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिर्फ महिलाओं को यात्रा की अनुमति है.

मुंबई की लोकल ट्रेनों में बच्चों को सफर की इजाजत नहीं है. इसका सीधा मतलब ये है कि महिलाएं अब अपने बच्चों को साथ लेकर मुंबई मेट्रो में सफर नहीं कर सकेंगी.

रेलवे ने जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों के एंट्री गेट पर आरपीएफ के जवान इसकी निगरानी करेंगे और बच्चों के साथ आ रही महिलाओं को रोकेंगे.

Only women permitted to travel in local trains during the allotted time over Mumbai Metropolitan region. No children are allowed to travel in local trains. RPF to be deputed at each entry gate to restrict the entry of children: Western Railway