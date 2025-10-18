महाराष्ट्र के नंदुरबार में भीषण हादसा, घाट पर गिरा वाहन... 8 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां के एक घाट पर एक वाहन गिर गया. जिससे 8 लोगों की मौत हो गई. जबकि 8 अन्य घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

जानकारी के अनुसार ये हादसा नंदुरबार जिले के शहादा पुलिस क्षेत्राधिकार में हुआ. जिससे आठ लोगों की मौत हो गई. नंदुरबार पुलिस ने बताया कि यहां के चंदशाली घाट पर एक वाहन गिर गया. जिससे आठ लोगों की मौत हो गई. जबकि 8 अन्य घायल हो गए.

घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा.



