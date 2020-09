Mumbai Weather: बारिश से फिर डूबी मुंबई, कई इलाकों में 3 फुट तक पानी भरा, सड़कें बनीं दरिया

मुंबई में मूसलाधार बारिश (Heavy Rain) फिर आफत बन गई है. मुंबई में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है. हालात ये हैं कि कई इलाकों में भारी जलजमाव (waterlogging) हो गया है. लोखंडवाला, वीरा देसाई रोड, अंधेरी, परेल समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. कई जगहों पर गाड़ियां बारिश के पानी में फंसी हैं.



भारी बारिश के कारण अंधेरी सब-वे भी जलमग्न हो गया. जलजमाव की वजह से सब-वे को बंद कर दिया गया. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और आस-पास के इलाकों में अगले 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है.



#WATCH Maharashtra: Rain continues to lash parts of Mumbai; waterlogging near King Circle area. pic.twitter.com/0D9wajtRW6

रेलवे स्टेशन पर भरा बारिश का पानी

भारी बारिश के चलते मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन (Sion Railway Station) पर पानी भर गया. ट्रैक पर पानी भरने की वजह से यात्रियों को काफी देर तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा. मूसलाधार बारिश से भारी जलभराव की स्थिति के बीच यात्री सायन रेलवे स्टेशन पर फंस गए. बारिश से स्थिति ऐसी बिगड़ी कि प्लेटफार्म तक पानी भर गया. जिससे लोगों का काफी परेशानी सामना करना पड़ा.

#WATCH Maharashtra: Passengers were stranded at Sion railway station in Mumbai yesterday due to waterlogging following heavy downpour in the area. pic.twitter.com/cR3h3yCEab