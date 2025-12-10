महाराष्ट्र: शराब पीकर बच्चों के सामने स्कूल में नाचा टीचर, वीडियो वायरल

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के माहुर तहसील के शेखापुर गांव स्थित जिला परिषद स्कूल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. स्कूल के शिक्षक अनंत वर्मा का शराब के नशे में स्कूल में नाचते और छात्रों के सामने बदसलूकी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह वीडियो छात्रों के माता-पिता ने बनाया था, जिन्हें बच्चों ने लगातार हो रही शिकायतों के बाद स्कूल बुलाया था.

और पढ़ें

स्थानीय लोगों के अनुसार, शिक्षक अनंत वर्मा रोजाना शराब पीकर स्कूल आता था और कक्षा में पढ़ाने के बजाय छात्रों के साथ गलत भाषा में बात करता था. कई दिनों से बच्चे इस व्यवहार से परेशान थे और आखिरकार उन्होंने अपने माता-पिता को पूरे मामले की जानकारी दी. जब अभिभावक स्कूल पहुंचे तो शिक्षक नशे में धुत था और उनके सामने नाचते-नाचते गिर पड़ा. यह पूरा दृश्य वीडियो में कैद हो गया.

शराब के नशे में स्कूल पहुंचा टीचर

गांव में इस घटना को लेकर गुस्से की लहर फैल गई. लोगों का कहना था कि जब शिक्षक ही नशे में बच्चों के सामने ऐसी हरकत करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को कैसी शिक्षा मिलेगी? अभिभावकों ने जिला परिषद शिक्षा विभाग से कड़ी कार्रवाई की मांग की.

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद शिक्षण प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू की. जांच में शिक्षक का व्यवहार साबित होने पर शिक्षा विभाग ने अनंत वर्मा को निलंबित कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि आगे की विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

Advertisement

आरोपी शिक्षक को शिक्षा विभाग ने किया निलंबित

माहुर तहसील के गटशिक्षणाधिकारी ने स्कूल में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए तुरंत एक नए शिक्षक की नियुक्ति कर स्कूल को दोबारा सुचारू रूप से शुरू कराया. इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों में अनुशासन और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, जिससे बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा प्रभावित न हो.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- कुंवरचंद मंडले