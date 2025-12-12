scorecardresearch
 
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में क्या होगा महायुति का एजेंडा? एकनाथ शिंदे ने बताया

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हर चुनाव हम महायुति के तौर पर लड़ेंगे. उन्होंने यह भी बताया है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति का एजेंडा क्या होगा.

महाराष्‍ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे (Photo: ITG)
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि हम लोकल और सीनियर, हर लेवल पर महायुति के रूप में चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा है कि हमने पिछले साढ़े तीन साल में कई विकास कार्य किए हैं. इन्हें जनता देख रही है और हम इस चुनाव में विकास और प्रगति के अपने एजेंडे पर ही उतरेंगे. जनता समझदार है.

एकनाथ शिंदे ने कहा कि गठबंधन में हमेशा कई दावेदार होते हैं, लेकिन हम उनको अन्य जगहों पर समायोजित करेंगे, जहां उचित होगा. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर सवाल पर कहा है कि हमने समावेशी योजनाएं लागू की हैं. योजनाओं का लाभ देने में कही भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है.

उन्होंने कहा कि मुंबई के पगड़ी फ्री होने का जो इंतजार था, वह अब पूरा हुआ है. हमने विकास को ध्यान में रखकर कई फैसले लिए हैं. एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि हमने किरायेदार और मकान मालिक, दोनों को न्याय देने का काम किया है. उन्होंने आदित्य ठाकरे पर तंज करते हुए कहा कि जो हमेशा बिल्डर्स की भाषा बोलते हैं, उनसे क्या कहूं. जो लोग पगड़ी व्यवस्था में रहते हैं, वह आम लोग हैं, बिल्डर नहीं.

यह भी पढ़ें: साझेदारी का एक साल लेकिन टसल का अंबार... क्या BJP के साथ चल पाएंगे शिंदे?

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि बस इतना ही कहूंगा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है. हमने मुंबइकरों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान किया है. उन्होंने विपक्षी एनसीपी (शरद पवार) के प्रमुख शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी और सर्वे के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी राय रखी.

यह भी पढ़ें: अब फडणवीस-शिंदे में ऑल इज वेल... निगम चुनावों में BJP-शिवसेना की दोस्ती मजबूरी भी, जरूरी भी

एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं, उसके परिणाम चुनाव नतीजों में दिखेंगे. उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं. शिंदे ने दावा किया कि विपक्ष पहले ही अपनी हार देख चुका है.

