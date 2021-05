Cyclone Tauktae का कई राज्यों में कहर, वीडियो में देखें तबाही का मंजर

कोरोना संकट के बीच देश में चक्रवाती तूफान Tauktae ने तबाही मचा दी. महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव इलाके में बीते दो दिनों से ये तूफान एक्टिव है, मंगलवार दोपहर तक इसका असर कुछ कम हुआ. लेकिन मुंबई और आसपास के इलाके, फिर गुजरात के आसपास तूफान ने काफी कहर बरपाया.



इस दौरान हवा करीब 150 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चली, तेज़ बारिश भी आई. चक्रवात तूफान Tauktae ने कैसे तबाही मचाई है, इन अलग-अलग वीडियो में देखें...



1. सौराष्ट्र के ऊना गांव में जब तूफान ने दस्तक दी तो नज़ारा कुछ प्रकार था.

Rain and gusty winds seen in Una town of Saurashtra near Diu, at midnight today#CycloneTauktae pic.twitter.com/0u0mNUYha7 — ANI (@ANI) May 18, 2021



2. मुंबई में तूफान के दौरान कई जगह पर पेड़ गिरने और होर्डिंग गिरने की खबर सामने आई. ऐसा ही एक नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ, जब पेड़ महिला के ऊपर गिरा, हालांकि महिला बच गई.

#WATCH | Mumbai: A woman had a narrow escape when she managed to move away from the spot just in time as a tree uprooted and fell there. (17.05.2021)



Mumbai received heavy rain and wind yesterday in wake of #CycloneTauktae



(Source: CCTV footage) pic.twitter.com/hsYidntG7F — ANI (@ANI) May 18, 2021



3. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा गुजरात के महुआ की वीडियो पोस्ट की गई, जिसमें तेज़ आंधी को कैद किया गया.

This is Mahua,Gujarat right now

#CycloneTauktae



Please pray for Gujarat 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/NXGdOrzuSq — Safin #AAPGujaratSOS (@HasanSafin) May 17, 2021



4. मुंबई इंडियंस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर मुंबई का नज़ारा दिखाया. तूफान के दौरान गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ तेज़ हवाएं, बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थीं.



5. बीजेपी की नेता प्रीति गांधी ने ट्विटर पर मुंबई का नज़ारा पोस्ट किया. उन्होंने वीडियो में दिखाया कि किस तरह तूफान के वक्त तेज बारिश हो रही है और हवा चल रही है.

What we're experiencing in Mumbai cannot be explained in words!!! #CycloneTauktae pic.twitter.com/XIjiBXIKYH — Priti Gandhi - प्रीति गांधी (@MrsGandhi) May 17, 2021



6. चक्रवाती तूफान के बीच अरब सागर में एक नाव फंस गई, जिसमें 273 लोग सवार थे. अब नेवी द्वारा इन सभी को निकालने की कोशिश जारी है और 177 लोगों को निकाल लिया गया है.

A barge has gone adrift off Bombay High with 273 personnel onboard amidst #CycloneTauktae. Distress calls sent out. Video here of destroyer INS Kochi sailing out from Mumbai to provide search & rescue. pic.twitter.com/2H1tosMrr4 — Shiv Aroor (@ShivAroor) May 17, 2021

आपको बता दें कि इस तूफान के दौरान कई इलाकों में 100 किमी. से लेकर 150 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और तेज़ बारिश हुई. महाराष्ट्र में बीते दिन कुल 6 लोगों की जान तूफान के बीच में चली गई. वहीं, गुजरात में भी कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. हालांकि, अब जाकर इस तूफान का असर कुछ कम हो गया है.