मिलिंद देवड़ा ने सीएम शिंदे को लिखा पत्र, कहा- लॉटरी से बंटे वॉर्ड को तुरंत किया जाए खारिज

मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मुंबई महानगर पालिका की वॉर्ड पुनर्रचना और लॉटरी से बंटे वॉर्ड को तुरंत खारिज किया जाए.

मिलिंद देवड़ा का आरोप है कि गठबंधन के धर्म का पालन ना करते हुए शिवसेना ने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की है. मुंबईकरों को फ्री और फेयर चुनाव का मौका मिलना उनका अधिकार है. वॉर्ड को बांटे जाने के खिलाफ फरवरी 2022 में करीब 800 पत्र मिले, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई कारवाई नहीं की.

2017 में बीएमसी चुनावों में कांग्रेस ने जिन 30 वॉर्ड में जीत हासिल की, उसमें से 20 वॉर्ड को पुनर्गठन गलत तरीके से किया गया है. इसमें बीएमसी के विपक्षी नेता रवि राजा का वॉर्ड भी शामिल है.

