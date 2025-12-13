scorecardresearch
 
नवी मुंबई में घर खरीदने वालों की लगी लॉटरी, सिडको ने घटाए दाम, 17 हजार घर 10 फीसदी सस्ते

नवी मुंबई में सिडको के घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में ऐलान किया कि सिडको द्वारा तय घरों की कीमतों में 10 फीसदी की कटौती की जा रही है.

नवी मुंबई में सिडको के 17 हजार घर अब सस्ते रेट पर (Photo: X/ @ CIDCO)
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में ऐलान किया है कि सिडको द्वारा बनाए गए घरों की कीमतों में 10 फीसदी की कटौती की जा रही है. इस फैसले से आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा और नवी मुंबई में सस्ते घर उपलब्ध हो सकेंगे.

एकनाथ शिंदे ने बताया कि नवी मुंबई के खारघर, वाशी, खारकोपर, तलोजा, उल्वे, कलंबोली, कामोठे और पनवेल जैसे इलाकों में सिडको द्वारा करीब 17 हजार घर बनाए गए हैं. इन घरों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अगले दो महीनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी.

उन्होंने कहा कि यह फैसला खास तौर पर EWS और LIG कैटेगरी के लोगों को राहत देने के लिए लिया गया है. इन कैटेगरी के घरों की कीमतों में 10 फीसदी की कटौती की जा रही है, ताकि मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग भी अपना घर खरीद सकें.

डिप्टी सीएम ने यह भी साफ किया कि सरकार का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाउसिंग फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट को और मजबूत करना है. सरकार चाहती है कि आम आदमी को सस्ती कीमतों पर सरकारी और अच्छी क्वालिटी के घर मिलें.

यह भी पढ़ें: मुंबई, नवी मुंबई या NAINA, जानें रियल एस्टेट में निवेश से कहां मिलेगा तगड़ा रिटर्न

उन्होंने बताया कि इससे पहले भी आम नागरिकों को राहत देने के लिए घरों की कीमतों में कटौती का फैसला लिया गया था और अब उसी दिशा में यह अगला कदम है. सिडको द्वारा बनाए गए ये घर न सिर्फ किफायती होंगे, बल्कि अच्छी लोकेशन और जरूरी सुविधाओं से भी लैस होंगे.

सरकार के इस फैसले के बाद नवी मुंबई में घर खरीदने की चाह रखने वाले हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. लॉटरी प्रक्रिया पूरी होते ही बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर का सपना साकार करने का मौका मिलेगा.

