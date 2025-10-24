पहले मूवी दिखाई, फिर शराब पिलाई और सन्नाटे में ले जाकर कर दिया मर्डर, ...गाली का ऐसा बदला

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मामूली विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या की घटना सामने आई है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज एक घंटे में हत्या में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ में जो हत्या की वजह सामने आई है उसे सुन कर सभी हैरान है.

दरअसल, अश्लील गालियां देने के विवाद में शहर के एसपी लॉ कालेज परिसर में एक 27 साल के युवक को 6 युवाओं ने मिलकर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के मामले में स्थानीय अपराध शाखा ने तत्काल जांच के चक्र घुमाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है , मृतक युवक का नाम नितेश वासुदेव ठाकरे बताया गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार तुकुम के लॉ कॉलेज परिसर में एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही , रामनगर पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया. जिसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और 23 साल के सुजित जयकुमार गणवीर, 22 साल के तौसिफ अजीज शेख, 22 साल के प्रतिक माणिक मेश्राम, 19 साल के अनिल रामेश्वर बोंडे, 22 साल के यश छोटेलाल राऊत तथा करण गोपाल मेश्राम को गिरफ्तार किया .

Advertisement

सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सुजीत जयकुमार गणवीर की ताड़ोबा रोड पर पानठेले की दुकान है. यहां मृतक नितेश काम करता था, लेकिन 3 दिन पहले मृतक नितेश ने सुजीत गणवीर को दिवाली पर कपड़े खरीदकर देने की मांग की ,लेकिन सुजीत ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. इस पर नितेश ने सुजीत को मां-बहन की गालियां दे दीं.

ऐसे में सुजीत ने नितेश से बदला लेने सुजीत ने योजना बनाई, सुजीत ने इस साजिश में खुद समेत 6 लोगों को शामिल किया. योजना के तहत पहले वह नितेश को रात में सिनेमा देखने ले जाया गया, फिर शराब पीने के बहाने शहर की सुनसान जगह बुलाया. नितेश जब शराब के नशे में था तभी सुजीत ने अपने 5 साथियों की मदद से उस पर चाकू से वार कर दिया. इस हमले में नितेश की मौके पर ही मौत हो गई जिसके बाद आरोपियों ने नितेश का शव लॉ कॉलेज की झाड़ियों में छोड़ा और वहां से फरार हो गए. घटना के बाद आरोपियों ने घटना स्थल से मृतक नितेश की बाइक को ताड़ोबा मार्ग पर स्थित सिनाला गांव समीप आग के हवाले कर दिया. गुरूवार 23 अक्टूबर को नितेश का शव मिलने पर पुलिस ने जांच के चक्र घुमाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Advertisement

---- समाप्त ----