scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र: कर्ज चुकाने के लिए किसान को बेचनी पड़ी किडनी, साहूकार ने 1 लाख को बना दिया था 74 लाख

चंद्रपुर के नागभीड़ तहसील में कर्ज से परेशान किसान रोशन कुडे ने किडनी बेचने का आरोप लगाया है. पुलिस ने अवैध साहूकारों के खिलाफ सवकारी अधिनियम और एक्सटॉर्शन की धाराओं में केस दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. किडनी से जुड़े आरोपों की अलग जांच जारी है.

Advertisement
X
विदेश ले जाकर किसान की किडनी निकलवाई (Photo: Vikas Rajurkar/ITG)
विदेश ले जाकर किसान की किडनी निकलवाई (Photo: Vikas Rajurkar/ITG)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कर्ज के बोझ से दबे एक किसान द्वारा किडनी बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. किसान के गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अवैध साहूकारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. यह मामला जिले के नागभीड़ तहसील के मिन्थुर गांव का है. पीड़ित किसान का नाम रोशन सदाशिव कुडे है.

रोशन कुडे ने आरोप लगाया है कि अवैध साहूकारों से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपनी किडनी बेचनी पड़ी. पुलिस ने शाम करीब सात बजे छह साहूकारों के खिलाफ सवकारी अधिनियम की धारा 29, 30, 31 और एक्सटॉर्शन की धाराओं में मामला दर्ज किया.

कर्ज के बोझ दबे किसान ने बेची किडनी

सम्बंधित ख़बरें

The rain claimed the farmers life; even the father could not survive the shock.
3 एकड़ फसल बर्बाद... किसान ने की खुदकुशी, पिता की भी मौत 
मुंबई मेट्रो
मुंबई मेट्रो: मंत्रालय के सामने किसान ने की खुदकुशी 
किसान आजाद ने की खुदकुशी (फाइल-फोटो)
गन्ने के बकाया भुगतान और बेटी की फीस न जमा होने से परेशान किसान ने की खुदकुशी, खेत में पड़ा मिला खून से लथपथ शव 
किसान की बेटी ने सीएम एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी.
'भगवान से कहो मेरे पिता को घर भेजें...' किसान ने की खुदकुशी तो बेटी ने लिखी चिट्ठी 
किसान ने फांसी लगाकर दी जान (फोटो आजतक)
फांसी लगाकर किसान ने की खुदकुशी, चोरी के मामले में फंसने का था डर  

आरोपियों में किशोर बावनकुले, मनीष घाटबंधे, लक्ष्मण उरकुडे, प्रदीप बावनकुले, संजय बल्लारपुरे और सत्यवान बोरकर शामिल हैं. मामला ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. इनमें से पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार किसान ने वर्ष 2021 में इलाज और व्यवसाय के लिए ब्याज पर पैसे लिए थे. समय पर कर्ज न चुका पाने पर उस पर भारी ब्याज और रोजाना जुर्माना लगाया गया. एक लाख रुपये का कर्ज बढ़कर 74 लाख रुपये तक पहुंच गया. कर्ज चुकाने के लिए किसान ने दो एकड़ जमीन, ट्रैक्टर, वाहन, घर का सामान और सोना तक बेच दिया, लेकिन फिर भी कर्ज नहीं उतरा.

Advertisement

किसान का आरोप है कि साहूकारों के दबाव में आकर उसे किडनी बेचने की सलाह दी गई. एक एजेंट उसे पहले कोलकाता ले गया, जहां मेडिकल जांच हुई. इसके बाद कंबोडिया में उसकी सर्जरी कर किडनी निकाली गई. किसान का कहना है कि उसने आठ लाख रुपये में अपनी किडनी बेची.

पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया

चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मुमक्का ने बताया कि अवैध साहूकारी को लेकर ठोस सबूत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया है. बैंक लेनदेन में आरोपियों के खातों में लगातार पैसे जाने के प्रमाण मिले हैं. किडनी बेचने से जुड़े आरोपों की अलग से जांच की जा रही है. मेडिकल रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. कर्ज के जाल में फंसे किसान की यह कहानी इंसानियत को झकझोर देने वाली है और अवैध साहूकारों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement